Este martes el Club América amaneció con una mala noticia para su afición y es que el hecho de que vean la imagen de “parte médico” se ha vuelto un terror en Coapa debido a la serie de lesionados que ya tiene el conjunto azulcrema. En esta ocasión no fue la excepción y es que en el partido ante Santos Laguna, Raúl Zúñiga tuvo que salir del terreno de juego como cambio debido a una molestia que sintió, eso desde luego que encendió las alarmas en el equipo, por lo que inmediatamente corrieron para hacer el cambio.

Publicidad

Publicidad

Fue así que el día de hoy ya en su comunicado oficial y después de haberle realizado los estudios pertinentes, el equipo terminó por confirmar su lesión como un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha. Desde luego que esta noticia no cayó nada bien, sobre todo porque había sido clave desde el partido ante Atlético San Luis en jugadas de peligro y ahora ya con la ausencia que tenían de Henry Martín, su baja suele resultar un tanto complicada para el equipo de André Jardine.

Comunicado del América sobre Raúl Zúñiga

¿Zúñiga se recupera para el Clásico Joven?

De acuerdo con el comunicado del equipo su recuperación estaría sujeto a evolución. Aquí hay que mencionar que de acuerdo con este tipo de lesiones en otros casos si es de grado 1 suele tardar sólo algunos días, máximo una semana de recuperación con un descanso absoluto. Si fuera esta la situación de “Pantera” no tendría problema en recuperarse durante la Fecha FIFA y es que son cerca de 10 días en los que el equipo podrá darle ese descanso y recuperarlo para su partido vs Cruz Azul de la Jornada 13.

Publicidad

Publicidad

El problema viene si esta es una lesión de grado 2 y es que de acuerdo con el tiempo médico esta tarda de entre tres y ochos semanas en liberarse, aunque no requiere de una cirugía, el tema es que de no estar adecuadamente atendida podría extenderse meses y ahora sí no estar disponible para el Clásico Joven, por lo que sería una pérdida muy grande para Jardine en el ataque. Sin embargo, se ha mencionado que Henry ya podría estar listo para esta fecha en caso de que Zúñiga requiera más tiempo.

ver también Allan Saint-Maximin, lesionado: qué le pasó y por qué salió en América vs. Santos Laguna

Por su parte, La Máquina también tendrá una baja para su partido y es que debido a que el duelo ante Tigres del fin de semana, Gonzalo Piovi cometió una falta que lo llevó a tener su quinta tarjeta amarilla. De esta forma, por suspensión no estará disponible en este juego. Esta es una pieza fundamental para Nicolás Larcamón, por lo que de cierta manera ambos conjuntos tendrían equilibrada la balanza en cuestión de ausencias para este duelo y ahora sólo quedará esperar a esa fecha para saber si recupera.