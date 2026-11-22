Chivas y Cruz Azul se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el Estadio Akron, por la jornada 17 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Chivas recibe a Cruz Azul este domingo 22 de noviembre desde las 17:07 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Akron. Cruz Azul llega como líder del torneo y con racha perfecta en noviembre, mientras Chivas se mete en la pelea de arriba tras un cierre de octubre impecable. Pocas veces el Clásico Tapatío-cementero se juega con ambos arriba de la tabla al mismo tiempo.

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Para el Rebaño es la chance de meterle presión al líder y asegurar su lugar entre los primeros lugares. Para la Máquina, una forma de estirar la ventaja en la cima antes de que se complique el calendario.

La actualidad de ambos equipos

Chivas viene de rescatar un empate 1-1 en su visita a León, después de una goleada 4-2 ante Atlante que lo dejó cómodo en zona de arriba. El equipo de Fernando Gago (atención: no mencionar DT) llegó a este duelo tercero en la tabla con 30 puntos en 16 partidos, una cosecha que lo mete de lleno en la discusión por el liderato.

Cruz Azul, por su parte, no pierde hace tres fechas y llega como puntero con 32 unidades. Ganó 3-2 en su visita a Tigres, suma un invicto que lo tiene cómodo arriba de todos y quiere seguir marcando el paso del campeonato en la última parte de la fase regular.

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El historial entre Chivas y Cruz Azul

El historial entre ambos tiene a Cruz Azul como el más ganador: de 55 enfrentamientos se quedó con 23 triunfos por 13 de Chivas, con 19 empates en el medio. También manda en el goleo, con 77 tantos contra 62 del Rebaño.

En los últimos cruces la Máquina se impuso con más frecuencia, incluyendo el más reciente, un 1-2 a favor de Cruz Azul en Guadalajara. Chivas pudo sacar algo en el empate 0-0 de noviembre de 2025, pero el dominio reciente es claramente celeste.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/05/2026 Chivas vs. Cruz Azul 1-2 Liga MX 14/05/2026 Cruz Azul vs. Chivas 2-2 Liga MX 22/02/2026 Cruz Azul vs. Chivas 2-1 Liga MX 01/12/2025 Cruz Azul vs. Chivas 3-2 Liga MX 28/11/2025 Chivas vs. Cruz Azul 0-0 Liga MX 31/08/2025 Chivas vs. Cruz Azul 1-2 Liga MX 30/03/2025 Chivas vs. Cruz Azul 0-1 Liga MX 22/09/2024 Cruz Azul vs. Chivas 1-0 Liga MX 03/03/2024 Cruz Azul vs. Chivas 3-0 Liga MX 05/11/2023 Chivas vs. Cruz Azul 1-0 Liga MX

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Horario del partido

México: 17:07 hs

Por dónde ver el partido

México: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Querétaro vs. Necaxa — domingo 22 de noviembre, 19:10 hs

En síntesis