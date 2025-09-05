Es tendencia:
¡Cimbronazo! Afirman que Tato Noriega se reunió con un olvidado por Guido Pizarro en Tigres UANL

Según información de Pello Maldonado, el presidente deportivo de Rayados cenó junto a un futbolista que ha gozado de pocos minutos en este Apertura 2025.

Por Juan Ignacio Barbieri

El encuentro entre Tato Noriega y un futbolista de Tigres dio pie a una gran cantidad de especulaciones.
© Imago7-Getty ImagesEl encuentro entre Tato Noriega y un futbolista de Tigres dio pie a una gran cantidad de especulaciones.

Mientras la Liga MX se encuentra en un parón por la fecha FIFA de septiembre, protagonistas de Tigres UANL y Rayados se vieron involucrados en un hecho sorpresivo. De acuerdo a información de Pello Maldonado, uno de los futbolistas de la plantilla auriazul cenó junto a José Antonio Noriega, presidente deportivo de La Pandilla, en un restaurante de San Pedro.

“¡No llegaron juntos y había una persona más en la mesa! ¡Desconozco el motivo y los temas que trataron! Quizás fue planeado o solamente se encontraron…”, escribió el periodista en su cuenta personal de X (ex Twitter).

Naturalmente, esta revelación dio pie a una gran cantidad de especulaciones por parte de los aficionados de uno y otro equipo, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado de fichajes de la Liga MX aún continúa abierto. Sin embargo, cabe destacar que aquellos futbolistas que ya sumaron minutos con un equipo en el Apertura 2025 no podrán hacerlo en otro conjunto hasta el próximo torneo, y este es el caso de Sebastián Córdova.

Tweet placeholder

Si bien es cierto que el mediocentro ofenviso de 28 años ha quedado rezagado en la consideración de Guido Pizarro, ya participó en este campeonato con la escuadra auriazul. Apenas acumuló 42 minutos en seis partidos, jugando contra FC Juárez (11′), Toluca (8′) y Mazatlán (23′). En los tres duelos restantes se mantuvo en la banca de reservas.

Desde su llegada a Tigres en enero del 2022, en tanto, registra 156 juegos con 24 goles (cuatro a Rayados en 19 partidos) y 18 asistencias. Además, ganó el Clausura 2023 y la Campeones Cup 2022-2023 con el combinado universitario.

¿Cuándo vuelven a jugar Tigres y Rayados por el Apertura 2025?

El Apertura 2025 se reanudará el viernes 12 de septiembre con el comienzo de su octava fecha. El primero de los equipos regiomontanos en ver acción durante la jornada será Tigres, que recibirá a León el sábado 13 a partir de las 19:00 horas (CDMX). Los Felinos se ubican cuartos en la tabla de posiciones con 13 puntos y un partido menos producto de la postergación del duelo de la primera jornada ante Chivas.

Rayados, líder del campeonato con 18 puntos sobre 21 posibles, se presentará un día más tarde en La Corregidora, recinto en el cual visitará a Querétaro desde las 17:00.

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
