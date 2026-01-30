Cada vez falta menos para el puntapié inicial de uno de los cruces más interesantes del fin de semana. Pumas UNAM, que quiere volver a hacer sentir identificada a su afición, se reencontrará con su público cuando choque esta noche ante Santos Laguna. El Estadio Olímpico Universitario comienza a llenarse de simpatizantes para seguir el juego.

Con el arbitraje de Vicente Jassiel Reynoso, auriazules y verdiblancos se medirán frente a frente este viernes 30 de enero, por la jornada 4 del Torneo Clausura 2026. El cotejo que significará el cierre de la agenda del día de la fecha dará comienzo a las 21.00 hora CDMX, por lo que los espectadores llegarán al hogar hacia la medianoche.

¿Cómo ver Pumas vs. Santos Laguna EN VIVO por televisión?

Desafortunadamente para los fanáticos, en ningún lugar del territorio mexicano se podrá seguir este partido por televisión. Ningún canal de TV, ni abierta ni de cable, transmitirá el juego de esta jornada 4. Los derechos de transmisión del encuentro quedaron reservados para una plataforma de streaming.

¿Cómo ver Pumas vs. Santos Laguna EN VIVO por Internet?

El enfrentamiento entre los equipos que dirigen Efraín Juárez y Francisco Rodríguez contará con la transmisión online de la plataforma ViX Premium. El sitio pago será el único donde se podrá seguir en directo desde México el compromiso entre ‘Universitarios’ y ‘Guerreros’ esta noche.

Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO de Pumas vs. Santos Laguna:

Las posiciones EN VIVO en la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX: