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Clausura 2026

¿Cuándo y dónde se juega la Final del Clausura 2026 de la Liga MX entre Pumas UNAM y Cruz Azul?

Se conoció cuándo y dónde se juega las Finales de la Primera División de México entre los Universitarios y la Máquina Cementera.

Se conoció cuándo y dónde se juega las Finales del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul
© Getty ImagesSe conoció cuándo y dónde se juega las Finales del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

Por la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul y Pumas UNAM se cargaron a Chivas y Pachuca, respectivamente, y disputarán la gran Final del torneo de la Primera División de México, destronando al actual monarca Toluca.

Ahora, en apenas pocos días se jugarán los dos juegos de las Finales del torneo. Por haber terminado líder de la Fase Regular, a diferencia de la Máquina Cementera que terminó 3°, cerrará la serie en el Estadio Olímpico Universitario, tal como pasó en Semifinales y Cuartos de Final.

Por un lado, el primer compromiso será local el equipo al mando por Joel Huiqui. Si bien la localía predeterminada del equipo es el Estadio Cuauhtémoca de la ciudad de Puebla, la directiva de los Celestes están trabajando para jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes para no salir de Ciudad de México.

Ese partido será el jueves 21 de mayo, con horario a confirmar. En tanto, la Vuelta será el domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, también con horario a confirmar. Allí finalmente se conocerá al sucesor de los Diablos Rojos como reyes de la elite del futbol nacional.

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Es necesario añadir que el cuadro a cargo de Efraín Juárez busca cortar una larga sequía de 15 años pues su última alegría en este torneo fue en el Clausura 2011, cuando venció a Monarcas Morelia. En tanto, la Máquina Cementera viene de festejar relativamente de manera reciente, en el Clausura 2021, cuando derrotó a Santos Laguna.

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En síntesis

  • Pumas UNAM y Cruz Azul jugarán la final de ida el próximo jueves 21 de mayo.
  • La gran final de vuelta se disputará el domingo 24 de mayo en Ciudad de México.
  • El partido definitivo se jugará en el Estadio Olímpico Universitario para conocer al nuevo campeón.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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