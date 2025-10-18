Este sábado el conjunto de Rayados disputará su partido de la Jornada 13 del Apertura 2025 recibiendo a Pumas en el Estadio BBVA a las 19:00 horas del centro de México. El partido será uno de los más intensos en esta fecha, ya que ambos vienen de no poder conseguir la victoria que los aleja poco más de la clasificación, por lo que a fuerzas necesitan sumar los tres puntos.

El conjunto de Efraín Juárez además se juega su permanencia rumbo al cierre de la fase regular. Es por esta razón que es un duelo de gran relevancia para los universitarios. Pero en el caso de los Rayados, que vienen de empatar con Tijuana, también es un golpe duro para una de las plantillas más caras, que aunque no peligra Domenec Torrent en el banquillo, sí podría tambalearlo en caso de perder.

Dónde ver Rayados vs Pumas

Este partido estaba previsto para salir por TUDN en ViX Premium, es decir, que quienes buscaban verlo, tendrían que hacerlo con la membresía de costo en esta plataforma de streaming. Sin embargo, hay una opción más en televisión abierta por canal 5 que es donde se podrá ver también, aunque de última hora se anunció una nueva a través de redes sociales.

Otra opción gratis para ver el Rayados vs Pumas

No sólo hay esas opciones, sino que mediante la cuenta oficial de Miguel Layún, se confirmó que el partido de Rayados vs Pumas va por Layvtime, que es su plataforma a través de Twitch y YouTube. De esta forma también se podrá ver el juego gratis, sólo que sin la narración oficial de los canales de Televisa, sino que con otras voces en comentarios.

Julio Pinheiro, Aldo de Nigris y Jorge Rubio serán las voces que estarán dando sus comentarios respecto a este partido, mediante esta transmisión en vivo. Las imágenes que se proyectan son precisamente las de TUDN, que es donde tienen la exclusiva del partido, pero en esta ocasión ellos serán los que estén comentando el encuentro.