La Jornada 13 continua y en esta ocasión Rayados recibirá a Pumas en el Estadio BBVA, ambas escuadras llegan con resultados nada favorables después de su fecha 12; en el caso de los de Monterrey vienen de empatar contra Tijuana, mientras que los universitarios cayeron ante Chivas, por lo que ninguno pudo sumar de tres puntos en la tabla general.
El conjunto auriazul ha tenido muy malos resultados en sus últimos duelos, por ello, ante los regiomontanos tienen la oportunidad de volver a sumar y comenzar a que el camino vaya hacia la clasificación y Efraín Juárez pueda salvar su lugar en el conjunto por lo menos al final de la fase regular del torneo llegando a la Liguilla.
Por parte del equipo de Domenec Torrent hay buenas noticias y es que a diferencia de ese último partido en el que jugó con ausencias importantes, para este juego ante los universitarios podrá sumarlos a su plantilla y cambiar totalmente lo que el equipo hizo en su último partido y regresar a los primeros tres puestos de la tabla general.
Alineación de Rayados de Monterrey
- Santiago Mele
- Héctor Moreno
- Víctor Guzmán
- Luis Reyes
- Gerardo Arteaga
- Sergio Ramos
- Óliver Torres
- Sergio Canales
- Lucas Ocampos
- Germán Berterame
- Anthony Martial
Alineación de Pumas UNAM
- Keilor Navas
- Pablo Bennevendo
- Rubén Duarte
- Nathanael Ananias
- Álvaro Angulo
- Ángel Azuaje
- José Caicedo
- Jorge Ruvalcaba
- Alan Medina
- Adalberto Carrasquilla
- José Macías