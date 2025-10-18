Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Las alineaciones de Rayados vs. Pumas UNAM por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX

Esta noche Pumas visita a Rayados en el Gigante de Acero y estos son los 22 jugadores que van de arranque en la alineación.

Por Marilyn Rebollo

Alineaciones del Rayados de Monterrey vs Pumas UNAM
© ImagoAlineaciones del Rayados de Monterrey vs Pumas UNAM

La Jornada 13 continua y en esta ocasión Rayados recibirá a Pumas en el Estadio BBVA, ambas escuadras llegan con resultados nada favorables después de su fecha 12; en el caso de los de Monterrey vienen de empatar contra Tijuana, mientras que los universitarios cayeron ante Chivas, por lo que ninguno pudo sumar de tres puntos en la tabla general.

Publicidad

El conjunto auriazul ha tenido muy malos resultados en sus últimos duelos, por ello, ante los regiomontanos tienen la oportunidad de volver a sumar y comenzar a que el camino vaya hacia la clasificación y Efraín Juárez pueda salvar su lugar en el conjunto por lo menos al final de la fase regular del torneo llegando a la Liguilla.

Por parte del equipo de Domenec Torrent hay buenas noticias y es que a diferencia de ese último partido en el que jugó con ausencias importantes, para este juego ante los universitarios podrá sumarlos a su plantilla y cambiar totalmente lo que el equipo hizo en su último partido y regresar a los primeros tres puestos de la tabla general.

El desesperado pedido de Aaron Ramsey y su familia tras perder a su perro en México

ver también

El desesperado pedido de Aaron Ramsey y su familia tras perder a su perro en México

Alineación de Rayados de Monterrey

  • Santiago Mele
  • Héctor Moreno
  • Víctor Guzmán
  • Luis Reyes
  • Gerardo Arteaga
  • Sergio Ramos
  • Óliver Torres
  • Sergio Canales
  • Lucas Ocampos
  • Germán Berterame
  • Anthony Martial
Publicidad

Alineación de Pumas UNAM

  • Keilor Navas
  • Pablo Bennevendo
  • Rubén Duarte
  • Nathanael Ananias
  • Álvaro Angulo
  • Ángel Azuaje
  • José Caicedo
  • Jorge Ruvalcaba
  • Alan Medina
  • Adalberto Carrasquilla
  • José Macías
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
¿Por qué no juega 'Corcho' Rodríguez en Rayados vs. Pumas por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega 'Corcho' Rodríguez en Rayados vs. Pumas por el Apertura 2025?

¿Por qué no juega Aaron Ramsey en Rayados vs. Pumas UNAM por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Aaron Ramsey en Rayados vs. Pumas UNAM por el Apertura 2025?

Otra forma de ver el Rayados vs Pumas el día de hoy
Liga MX

Otra forma de ver el Rayados vs Pumas el día de hoy

Milica le ganó a May Osorio en Stream Fighters 4
Boxeo

Milica le ganó a May Osorio en Stream Fighters 4

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo