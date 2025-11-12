El pasado domingo terminó la Fase Regular del Apertura 2025 en la Liga MX, por lo que antes de la Fecha FIFA se definieron algunos duelos de los conjuntos que pelearían por un lugar en la Liguilla mediante el Play-In. Sin embargo, hubo duelos de los Cuartos de Final que ya quedaron definidos pese a lo que pase en la próxima semana.

Uno de estos fue precisamente el Cruz Azul vs Chivas, la escuadra celeste quedó en el tercer lugar de la tabla general, por lo que se definió que se mediría ante el sexto sitio que es el conjunto rojiblanco. Aunque no se ha confirmado de manera oficial, ya se revelaron las posibles fechas, horarios y lugares de transmisión para este partido.

Este será uno de los duelos más llamativos para la Liguilla, tomando en cuenta que La Máquina ha demostrado un buen torneo, pero en el cierre de la fase regular el conjunto de Guadalajara cambió totalmente y ha sumado victorias importantes que los pone como uno de los favoritos para llevarse el campeonato en este torneo.

¿Cuándo y a qué hora se juga el Cruz Azul vs Chivas?

De acuerdo con la información del periodista de El Universal, Alejandro Ramírez, la ida de los Cuartos de Final entre Chivas y Cruz Azul se jugaría en el Estadio Akron a las 19:00 horas del centro de México el próximo jueves 27 de noviembre; mientras que la vuelta sería en el Estadio Olímpico Universitario el domingo 30 de noviembre entre las 20:00 y 21:00 horas.

¿Dónde ver el Chivas vs Cruz Azul?

De esta manera, el duelo de ida será transmitido especialmente por Amazon Prime, ya que el equipo rojiblanco tiene exclusividad con esta plataforma de streaming. Por su parte, la vuelta sí será transmitida mediante la televisión abierta en TUDN y a través de plataforma de ViX Premium, siendo las opciones para ver este duelo.

En síntesis

La Fase Regular del Apertura 2025 de la Liga MX terminó el pasado domingo .

del Apertura de la Liga MX terminó el . El duelo de Cuartos de Final definido es Cruz Azul (3er lugar) vs Chivas (6to lugar).

definido es (3er lugar) vs (6to lugar). La ida Chivas vs Cruz Azul sería el jueves 27 de noviembre a las 19:00 horas por Amazon Prime.

