Cruz Azul vivió una noche para el olvido en el Estadio Cuauhtémoc y ahora debe pasar página lo más rápido posible para enfocarse en la Liguilla del Apertura 2025, donde buscarán el título. La Máquina Celeste cayó 3-2 ante Pumas UNAM en la última jornada del torneo y perdió la posibilidad de quedarse con el liderato, mientras que los universitarios aseguraron su lugar en los Play-In gracias a los tres puntos obtenidos.

La derrota quedó en segundo plano para Cruz Azul tras la pérdida de uno de sus mejores jugadores, el arquero Kevin Mier. El portero colombiano tuvo que salir reemplazado por Gudiño luego de una dura entrada de Adalberto Carrasquilla durante la primera mitad, que generó preocupación inmediata en el club y la afición.

Si bien aún no hay un parte médico oficial, se teme que la lesión sea grave, incluso una posible fractura, lo que podría dejar a Mier fuera de todo lo que resta del 2025. Esto significa que no estaría disponible para la fase más importante del torneo, justo cuando Cruz Azul necesita a sus figuras al máximo nivel.

Post partido, se vio a Kevin Mier saliendo en muletas del estadio y se filtraron imágenes de cómo quedó su pierna, mostrando la magnitud del golpe que sufrió producto de la infracción de Carrasquilla. La preocupación en el club y la afición creció de inmediato.

Adalberto Carrasquilla se disculpó con Mier

El propio Adalberto Carrasquilla se disculpó con el arquero: “Quiero pedirle una disculpa a Kevin. Mi intención nunca fue sacarlo del partido, quería cortar la jugada”, explicó el futbolista de Pumas, dejando claro que fue una jugada desafortunada y sin mala intención.

El enojo de Efraín Juárez

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, mostró su molestia cuando le preguntaron sobre una posible inhabilitación para Carrasquilla: “Nosotros tendríamos que pedir la inhabilitación del tipo que le cae encima a Macías. Mi equipo nunca ha sido mala leche, por favor es fútbol, déjanos de joder”, sentenció, dejando en claro que considera que estas situaciones forman parte del juego.

En síntesis