Dentro de la historia del futbol mexicano, Cruz Azul y Pumas UNAM son dos de las instituciones más importantes y emblemáticas. Sin embargo, al mismo tiempo, ambos clubes no aparecido en las últimas consagraciones: atraviesan sequías de títulos de Liga MX. Celestes y auriazules se medirán en una final donde el que gane se quitará finalmente la sal.

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En el caso de Cruz Azul, cuarto máximo ganador histórico del torneo, ‘La Máquina’ lleva 5 años sin ser campeón del futbol mexicano. En los últimos nueve campeonatos, el cuadro cementero no pudo alcanzar la gloria. Si bien dijeron presente hace dos años en una definición por el título, su última coronación se remonta más atrás en el tiempo.

El antecedente más cercano del conjunto celeste levantando el título de Liga MX data del Torneo Guard1anes 2021, también conocido como Clausura 2021. En esa temporada, el equipo de Ciudad de México derrotó a Santos Laguna en la gran final, por un global de 2-1. En el partido de ida ganó por 1-0 a domicilio, y en la vuelta empató 1-1 como local.

Por el lado de Pumas UNAM, séptimo máximo ganador histórico del certamen, los ‘Felinos’ acumulan ¡15 años! sin consagrarse en la Liga MX. Aunque desde entonces también fueron partícipes de dos finales del futbol mexicano, en ninguno de los dos había podido ser campeón. Para recordar su más reciente trofeo hay que irse más atrás aún.

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El último trofeo conquistado por el elenco auriazul en el ámbito doméstico data del Torneo Clausura 2011, que ya ha quedado hace década y media. En esa campaña, el equipo de Ciudad Universitaria venció a Atlético Morelia en la gran final, por un global de 3-2. En el juego de ida igualó 1-1 como visitante, y en la revancha se impuso 2-1 en casa.