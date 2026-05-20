Conoce todo lo que debes saber para seguir la transmisión del juego de ida entre celestes y auriazules.

Cruz Azul y Pumas UNAM serán los protagonistas de la definición del primer título del año en la máxima categoría del futbol mexicano. Dos de los grandes de la Liga MX animarán la gran final del campeonato de Primera División, en el cierre de esta Liguilla. A continuación, entérate cómo seguir en directo el partido de ida de esta serie decisiva por el Clausura 2026.

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¿Cómo llegan Cruz Azul y Pumas a la final del Clausura 2026?

‘La Máquina’ arriba a esta instancia determinante luego de dejar en el camino a Chivas en semifinales de la competencia, por un triunfo global de 4-3. Los dirigidos por Joel Huiqui igualaron 2-2 en el primer cruce en condición de local, y luego se impusieron por 2-1 en el segundo encuentro fuera de casa.

Los ‘Universitarios’, por su parte, vienen de eliminar a Pachuca en semifinales de esta Liguilla, clasificando por la ventaja deportiva luego de un global de 1-1. El conjunto de Efraín Juárez cayó por 1-0 en el primer duelo en condición de visitante, y después ganó el segundo compromiso por 1-0 en casa.

Cruz Azul y Pumas abren la serie en Ciudad de México [Foto: Getty]

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Cuándo y a qué hora juegan Cruz Azul vs. Pumas por la final del Clausura 2026:

El partido Cruz Azul vs. Pumas UNAM se llevará a cabo este jueves 21 de mayo, en el Estadio Ciudad de los Deportes, por la ida de la final de la Liguilla de la Liga MX. El primer duelo de esta llave del Clausura 2026 está programado para dar inicio a partir de las 20.00 horas del Centro de México, en una buena franja para los espectadores.

Dónde ver Cruz Azul vs. Pumas EN VIVO por TV en México:

El partido Cruz Azul vs. Pumas UNAM contará con la transmisión en directo por televisión para todo el territorio mexicano, de las pantallas de TUDN, Canal 5 y Azteca 7. Todos estos canales de TV abierta pasarán en simultáneo el compromiso que abrirá la serie de la gran final de la Liguilla de este Clausura 2026.

Dónde ver Cruz Azul vs. Pumas EN VIVO por Internet en México:

El partido Cruz Azul vs. Pumas UNAM se podrá sintonizar en directo vía streaming en todo el suelo nacional, a través de las plataformas ViX Premium y Azteca Deportes Network. Además, el partido de ida de la definición de esta Liga MX también será transmitida en forma online por el popular canal de YouTube de Laytime.

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