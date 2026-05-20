La designación de la sede del primer duelo fue uno de los debates del inicio de la gran final. El contexto detrás.

Cruz Azul ha vuelto a ganarse un lugar privilegiado y colocado a un paso de tocar el cielo con las manos nuevamente. En una llave que promete ser extraordinaria, enfrentará a Pumas UNAM en la gran final de la Liguilla, en busca del nuevo campeón del futbol mexicano. Sólo uno de los dos podrá cortar su extensa sequía y regresar a lo más alto de la Liga MX.

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Para el conjunto celeste, el desafío será “doble”: iniciará la serie como local y definirá fuera de casa, por lo que significará un obstáculo adicional a superar en la definición. Tendrá que realizar una muy buena tarea en casa y ante su público, y tratar de conseguir una ventaja en la ida que le permita no irse a la revancha con la soga al cuello a sufrir.

Este primer duelo de la gran final, precisamente, contó con una discusión pública en torno al recinto que sería sede del partido de ida. A diferencia del juego de semifinales ante Chivas, Cruz Azul no podrá utilizar el Estadio Azteca para recibir a Pumas UNAM esta vez. La definición del título, desafortunadamente, no contará con el Coloso de Santa Úrsula.

En semis el Azteca sí, en la final no [Foto: Getty]

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En esta oportunidad, el Estadio Azteca ha quedado marginado de la consideración para la serie decisiva por imposición de las autoridades. Es que tuvo que ser entregado a la FIFA para prepararlo para el Mundial. Los plazos determinados por la organización le dieron justos como para la semi, pero en la final tuvieron que salir a buscar otro.

Ante este escenario, Cruz Azul llegó a un acuerdo y regresará al Estadio Ciudad de los Deportes para disputar el encuentro de ida de la final de la Liguilla ante Pumas. El otro establecimiento ubicado en la capital sí estará habilitado para que ‘La Máquina’ pueda jugar allí el compromiso inicial de la llave de esta Fiesta Grande del Clausura 2026.

Al mismo tiempo, aparecía como alternativa el Estadio Cuauhtémoc de Puebla; sin embargo, la directiva se inclinó por el Estadio Ciudad de los Deportes. El principal motivo fue que su base de aficionados está en CDMX y así lograría un mejor ambiente y mayor presión para su rival. Sin embargo, no es el único factor que fue clave en la elección.

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Otra de las circunstancias que complotaron en la designación tuvo que ver con algo que en su momento también había mencionado el ex DT Nicolás Larcamón. Para el club era clave evitar problemas logísticos y facilitar el traslado de la delegación, por lo que todos se quedarán en Ciudad de México. Por supuesto, también estará el factor sentimental de los tiempos del “Estadio Azul”, que le traen muy buenos recuerdos.