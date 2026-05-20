La paternidad de Cruz Azul en CU que Efraín Juárez busca revertir

La final esperada para Pumas ha llegado y este domingo 24 de mayo del 2026 la escuadra de Efraín Juárez podría conseguir su octavo título en la Liga MX coronándose campeones del Clausura 2026. Sin embargo, existe una maldición que de 36 partidos jugados en Ciudad Universitaria, los auriazules han perdido en 19 ocasiones.

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De nueva cuenta el Estadio Olímpico Universitario, que ha impuesto en los Cuartos de Final y Semifinales será el que albergue este enfrentamiento ante Cruz Azul, por lo que la clave estaría en hacer pesar la localía que ganaron al ser los líderes del torneo, aunque con las estadísticas, la situación podría ponerse en su contra.

¿Estadísticas en contra para Pumas?

De acuerdo con la información han disputado 72 torneos cortos, de los cuales 36 se han jugado en C.U. y los otros 36 como visitantes; como locales han podido ganar en 9 ocasiones y han obtenido 8 empates con 42 anotaciones a favor, pero 62 goles en contra. La buena noticia es que en este torneo les ha ido muy bien en casa.

Otra de las problemáticas es que estos dos equipos son las mejores ofensivas del torneo, Pumas con 20 anotaciones y Cruz Azul con 18 goles. En el caso de las defensivas, el equipo cementero ocupa el lugar número 3 de las mejores, mientras que los universitarios se quedan en el puesto 5, por lo que en este dato las cosas peligran.

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La vez más reciente en la que los auriazules vencieron a La Máquina en el EOU fue justamente en el Grita México Apertura 2021, mismo año en el que los celestes salieron campeones. Es por ello que ahora pese a tener las estadísticas en contra, es momento de que Efraín Juárez y el público de Pumas muestren las capacidades para poder obtener el título.

En síntesis