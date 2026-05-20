Mientras Keylor Navas gana 2,5 millones en Pumas UNAM, el salario de Kevin Mier en Cruz Azul

El arquero del equipo universitario es uno de los mejores pagos del futbol mexicano, mientras que este es el salario que tiene el jugador de La Máquina Celeste.

Con las finales de la Liga MX cada vez más cerca, decidimos comparar los salarios de dos de los arqueros más importantes del futbol mexicano: Keylor Navas y Kevin Mier. Ambos llegan como figuras absolutas de sus equipos y también destacan por los contratos que perciben dentro de la liga. La diferencia entre sus ingresos llamó la atención en las últimas horas.

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Keylor Navas en Pumas UNAM (Getty Images)

Según información revelada por TV Azteca, Keylor Navas percibe un salario de 2,5 millones de dólares anuales en Pumas UNAM. La cifra quedó establecida tras la reciente renovación del arquero costarricense, quien se convirtió en uno de los fichajes más importantes del futbol mexicano en los últimos años.

La llegada de Navas fue muy importante para los dirigidos por Efraín Juárez. Contrataron a un arquero con muchísima experiencia que supo jugar en el equipo más grande del mundo que es el Real Madrid y que ha sido clave con sus atajadas.

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Del otro lado aparece Kevin Mier, actual figura de Cruz Azul y uno de los porteros con mayor proyección en el continente. De acuerdo con datos publicados por el diario El Financiero, el colombiano tendría un salario cercano a los 4 millones de dólares por temporada.

Kevin Mier en Cruz Azul (Getty Images)

Kevin Mier recuperó su titularidad en Cruz Azul

Si bien tuvo algunos errores desde que regresó, el cuerpo técnico le dio la confianza al arquero colombiano que estuvo varios meses inactivo por una dura lesión. Sin embargo, todos los caminos apuntan a que será titular en ambos partidos ante Pumas.

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