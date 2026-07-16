Este jueves inicia un nuevo torneo de la Liga MX, precisamente el Apertura 2026, parte de la temporada 2026-27 que está a punto de iniciar. Pese a la expectativa por el nuevo torneo, hay algo que no será igual en el certamen nacional con respecto al anterior.

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Y es que la competencia perderá a grandes valuartes del futbol nacional e internacional, que han sabido brillar en México y que ahora no estarán por diferentes circunstancias, ya sea por retiro, lesión, o por que quedaron en libertad de acción o fueron vendidos.

Sin dudas, la gran ausencias será la de André-Pierre Gignac en Tigres UANL, que no estará presenta en el torneo tras más de 10 años en México. Si bien ya no era la pieza clave del equipo, si era toda una referencia. Un asterisco en los Felinos tendrá con Ángel Correa, que si bien aún no está 100% afuera, es casi un hecho que no seguirá en el club y que River Plate de Argentina es un destino probable.

Tigres UANL pierde dos grandes valuartes. [Foto: Getty Images]

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Otro que tiene un asterisco en este tema es Erik Lira, el jugador de Cruz Azul también sigue en México pero es muy probable que sea traspasado al futbol de Europa. En ese caso, el futbol mexicano perdería un gran valuarte para lo que queda del semestre.

También hay jugadores que no fueron tenidos en cuenta y quedaeron en libertad de acción, como los casos de Anthony Martial en Rayados y Enner Valencia en Pachuca. Si bien había mucha expectativa en ambos, nunca se pudieron acomodad al futbol de México.

Hay jugadores también que tuvieron su punto final en la Liga MX al ser transferidos. Georgios Giakoumakis fue transferido a la Máquina Cementera al Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, mientras que Sergio Canales de los Albiazules hacia Racing Santander de España. En el caso de Jonathan Dos Santos de América, decidió retirarse y terminar con su carrera.

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Los dos casos más dolorosos

Si bien hay figuras que no estarán por cuestiones deportivas, hay dos casos de bajas que son por lesión: Marcel Ruiz de Toluca y Joao Pedro Galvao de Atlético San Luis. Ambos sufieron lesiones graves y se perderán todo el año, volviendo a la actividad recién en 2027.

En síntesis