Auriazules y celestes protagonizarán la definición de la Liguilla, en un cruce que tiene una denominación muy peculiar.

¡Todo confirmado! Pumas UNAM y Cruz Azul han sido los mejores equipos del primer semestre en el futbol mexicano y se han ganado el derecho a estar en la gran cita. Ambos históricos clubes de la Liga MX se medirán frente a frente en la final de esta Liguilla, en busca de conocer cuál de los dos será el ganador del Clausura 2026.

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Al tratarse de dos instituciones deportivas tradicionales y sobre todo ‘modelo’ de México, de entrada se trata de una definición que promete y que consagrará a un merecido campeón. Sin embargo, también habrá un condimento adicional: se jugará “El Clásico de la obsesión”, tal como muchos fanáticos de ambos lados han expresado pronto.

Esta denominación tan particular que se le ha atañado al cruce entre Pumas y Cruz Azul no es reciente ni se ha creado a raíz de esta final del Clausura 2026. Es un concepto que se remonta a los años ’90: desde entonces comenzó a instalarse ese apodo para cada vez que se veían las caras. Y el nombre quedó permanente con el paso del tiempo.

Pumas-Cruz Azul, un “clásico” picante [Foto: Getty]

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La definición “El Clásico de la obsesión” no remite a una riña histórica centenaria entre clubes, sino más al ambiente entre aficiones, que viven pendientes una de la otra constantemente. Los simpatizantes de Pumas se burlan de Cruz Azul cuando fracasan, y lo mismo suele suceder viceversa. Además, los duelos entre sí suelen terminar con ánimos muy caldeados.

Por este motivo, la intensidad con la que se palpita esta rivalidad sobre todo fuera de la cancha es la que ha llevado al común de la gente y medios de prensa a ponerle ese apodo. Cruces antiguos en Liguilla, eliminaciones dolorosas, victorias épicas y algunas peleas entre sus simpatizantes han alimentado toda esa tradición que se instaló sobre el Pumas-Cruz Azul.

Además del aspecto deportivo, está la cuestión geográfica (ambos procedentes de Ciudad de México), y también, está la cuestión cultural: este antagonismo representa dos identidades muy distintas dentro de la capital. Cruz Azul está relacionado históricamente con la cooperativa cementera que le dio origen, mientras que Pumas simboliza el espíritu universitario de la UNAM, muy arraigado en su esencia.

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Esa diferencia cultural mencionada, sumada a la competitividad entre ambos equipos, ayudó a que “El Clásico de la obsesión” se mantuviera como uno de los duelos más intensos y comentados del fútbol mexicano. Ahora, se vendrá la máxima contienda del “Clásico”: una final de Liga MX. ¿Quién se quedará con el título del Clausura 2026?