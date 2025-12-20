En este último torneo las cosas no le estén saliendo del todo bien a Grupo Pachuca; ni el Club León pudo ir al Mundial de Clubes, se les fue James Rodríguez, los Tuzos no clasificaron, el Real Oviedo está en zona de descenso en LaLiga y el Everton de Viña del Mar se rebeló ante la directiva por malos resultados.

Es por ello que en este mercado invernal están intentando recuperar por lo menos a algunos de los clubes que manejan para dar mejores resultados y para ello están en la búsqueda de fichajes; aunque se ha visto más movimiento por el conjunto esmeralda y la escuadra española, puesto que para ellos ya tienen refuerzos en la mira.

De acuerdo con lo mencionado en los últimos días estaban en la búsqueda del fichaje del jugador argentino Kevin Lomónaco; los primeros reportes lo ponían en el León, pero más tarde con la reestructuración del Real Oviedo el plan era que lo llevara a esta escuadra, pero fuentes en su país confirmaron que no estaba aceptando la propuesta de Grupo Pachuca.

Rayados va por fichaje de Grupo Pachuca

Fue así que este sábado se reveló que Rayados de Monterrey están en la espera de concretar este fichaje. El periodista argentino Matías Martínez dio a conocer que el futbolista no está convencido de ir con Grupo Pachuca, pero que el entorno estaba teniendo negociaciones con el equipo regiomontano para quedarse como fichaje.

Sin embargo, hasta el momento no tienen plazas liberadas y esperan que inmediatamente cuando se abra esa posibilidad, que sería al término del mes de diciembre harían una oferta por el defensor para que pueda quedarse en la plantilla, por lo que dejaría “vestidos y alborotados” a los de Jesús Martínez quienes fijaron el ojo primero por él.

En síntesis

