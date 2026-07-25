Cuánto se lleva el ganador del Campeón de Campeones

Este sábado se disputa una edición más del Campeón de Campeones y en esta ocasión Toluca y Cruz Azul serán los equipos que estarán peleando este título. Pero no sólo es la búsqueda de este campeonato, sino que también el conjunto ganador podría llevarse un monto económico que se les otorga por el triunfo de este duelo.

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Sin embargo, cabe mencionar que este premio es mucho menor al que se le da al campeón de la Liga MX, por lo que es más significativo conseguir la copa que cualquier otra cosa. Tras el partido de esta noche, Cruz Azul consiguió vencer a Toluca con un marcador de 1-3, por lo que se llevó el título y por ende el premio económico.

¿Cuántos millones ganó Cruz Azul?

Hay que recalcar que no hay una cifra oficial, pero sí un aproximado de lo que en esta ocasión cobrará Cruz Azul por haber conseguido este título. De acuerdo con lo mencionado es un total de 2 millones de pesos, un equivalente de 100 mil dólares para todo el conjunto, por lo que en comparación hasta con un salario de los jugadores no es demasiado.

En el 2025 fue precisamente el cuadro de los Diablos Rojos quien obtuvo este premio. En lo que va de un año este monto no ha subido y es que mencionemos que en la mayoría de las competencias de futbol casi siempre hay un aumento dependiendo de las ganancias que se pudieron haber acumulado durante este lapso.

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Ahora, con este campeonato, Cruz Azul se llevan la copa y estos 2 millones de pesos para continuar en busca de un título más de Liga MX para el Apertura 2026 y con la idea de ser considerados de nueva cuenta el siguiente año para poder disputar este mismo título, aunque todo dependerá de lo que puedan hacer en el campo durante seis meses.

En síntesis