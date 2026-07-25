Gilberto Mora habló de su futuro en Europa tras el triunfo de Xolos: “No ha llegado nada”

Gilberto Mora convirtió un penal para darle la victoria a Xolos contra Club León. El joven habló sobre su futuro.

Xolos sumó su segundo triunfo consecutivo y es uno de los líderes de la Liga MX. Después de ganarle a Tigres en el debut, Tijuana derrotó este viernes por 1-0 a Club León gracias al gol de penal de Gilberto Mora, quien volvió a sumar minutos tras sus vacaciones.

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La joya de México no jugó contra Tigres porque recién se había reincorporado a los entrenamientos. Después del partido por el Apertura 2026, Gilberto Mora mencionó que todavía no llegó ninguna propuesta de Europa y que su foco principal está puesto en la temporada con Xolos.

Gilberto Mora y su futuro

“Hasta ahorita no me ha llegado nada. Voy a enfocarme en el club. Mi representante no me ha dicho nada. Los tiempos de Dios son perfectos, yo voy a disfrutar y pues esperemos que se dé”, comenzó diciendo Gilberto Mora en zona mixta.

“Pienso en el día a día, en seguir mejorando y trabajando. Trato de disfrutar, pues aún no sé qué vaya a pasar. Estoy enfocado en pelear por el título aquí con Xolos y veremos qué sucede después”, agregó el centrocampista.

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Gilberto Mora mencionó que aún no le llegó ninguna oferta (Getty Images)

Gilberto Mora y su padre

Por otra parte, Gilberto Mora se mostró muy contento de celebrar el gol con su padre, Gilberto Mora Olayo, quien se integró al cuerpo técnico de Sebastián Abreu: “Fue un sueño y me siento muy contento porque él estuvo en la cancha conmigo. Pudimos festejar el gol y lo hicimos juntos; estoy muy feliz por los dos”.

“Fue un sueño hecho realidad poder festejar con él. Ya lo habíamos hecho en fuerzas básicas, pero faltaba lograrlo aquí en Primera División, así que estoy muy contento”, agregó el futbolista de Xolos. Tras el triunfo con Club León, Tijuana jugará el próximo viernes contra Atlético San Luis por la tercera jornada.

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En síntesis