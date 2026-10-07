David Faitelson respalda el nuevo estadio del Atlas con mensaje a la Liga MX: “Esto necesita el futbol mexicano”

El reconocido periodista elogió el proceso que esta llevando a cabo el conjunto rojinegro con un mensaje para el resto de la liga.

Una transformación profunda comenzó en el Atlas. El conjunto rojinegro presentó las primeras imágenes proyectadas de lo que será su nuevo estadio, dentro de una ambiciosa propuesta de infraestructura que contempla su conclusión para el año 2030.

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Reportes difundidos por el diario Récord revelaron que Grupo PRODI, encabezado por el directivo José Miguel Bejos, alcanzó un acuerdo estratégico con la Universidad de Guadalajara (UDG). La información confirma que los terrenos pertenecientes a la casa de estudios quedaron integrados en la estructura financiera de la obra, la cual contempla una inversión aproximada de 450 millones de dólares.

Faitelson apoya al proyecto del Atlas

Tras concretarse la reciente adquisición del Atlas, Grupo PRODI aceleró los procesos organizativos de cara a la modernización de uno de los clubes con mayor tradición en México. La institución tapatía dejará las instalaciones del Estadio Jalisco, inmueble inaugurado en 1960, para trasladar su sede a un complejo diseñado bajo los estándares de última generación en el país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), David Faitelson destacó la relevancia de la iniciativa emprendida por la directiva tapatía: “Bien por el Atlas y bien por José Miguel Bejos… Un estadio rojinegro, nuevas inversiones, nuevas experiencias para el aficionado. Esto necesita el futbol mexicano“.

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ROJINEGROS… les presentamos NUESTRA NUEVA CASA ❤️🖤



Evolucionamos, crecemos y miramos hacia el futuro sin olvidar nuestras raíces 🏟️



Una nueva casa. La misma identidad. Una nueva era rojinegra 🦊



Lanueva casa del ATLAS FC 🤩#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/EaO7M9ktKe — Atlas FC (@AtlasFC) October 7, 2026

Aunado a ello, con el proyecto proyectado para edificarse en la zona de Belenes, en el entorno del Centro Cultural Universitario de la UdeG, se confirmó que el inmueble funcionará de igual forma como la casa de los Leones Negros. En la actualidad, el cuadro melenudo encabeza la tabla general en la Liga de Expansión MX, manteniendo vivas sus aspiraciones de retornar al máximo circuito antes del protocolo de apertura del recinto.

Faitelson también valoró dicha posibilidad en sus plataformas digitales, cuestionando el impacto que tendrá en la estructura del balompié nacional: “El Atlas anuncia un nuevo estadio en el Centro Cultural Universitario de Zapopan. Lo va a compartir con la U de G. ¿Los Leones Negros volverán a la Liga MX?“, planteó el reconocido periodista.

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En síntesis