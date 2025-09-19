El Necaxa de Fernando Gago camina sobre el borde de la cornisa: a la falta de funcionamiento se le ha sumado que los resultados no lo han acompañado, y el entrenador se somete partido a partido a una prueba donde corre riesgo su continuidad. El argentino está muy resistido por los aficionados y solo el respaldo de la plantilla lo sostiene en su cargo.

Para poder tomar un respiro y comenzar a escalar en la tabla de posiciones, los ‘Rayos’ recibirán a Puebla en casa este viernes por la tarde, en un duelo de necesitados. La ‘Franja’ es uno de los colistas de este campeonato, y el que salga perdedor en este enfrentamiento quedará muy golpeado de cara a lo que viene, además de muy alejado de la pelea por los Playoffs.

Una de las sorpresas que tendrá este encuentro será la ausencia de Diber Cambindo, el talentoso atacante del Necaxa y máximo goleador del elenco rojiblanco en este 2025. El colombiano no forma parte de la nómina de su equipo para el cruce ante Puebla y constituye una sensible baja para el conjunto que comanda Gago.

Necaxa jugará sin Diber Camindo un par de juegos [Foto: Getty]

Cambindo se perderá el compromiso de este viernes ya que debe cumplir dos jornadas más de suspensión, luego de recibir un castigo de tres partidos por parte de la Comisión de Árbitros. Si ya venía teniendo un mal semestre por su distanciamiento del gol y por perder el puesto con Badaloni, esta situación lo irrita todavía más.

Desde su llegada a Necaxa, Diber Cambindo ha participado en 31 goles en 61 partidos (27 anotaciones y 4 asistencias), por lo que si bien no atraviesa una actualidad en su rendimiento más alto, no deja de ser una pérdida importante para los ‘Rayos’. En su lugar, continuará jugando el argentino Tomás Badaloni, que viene teniendo buenos juegos.

El partido Necaxa vs. Puebla tendrá lugar este viernes 19 de septiembre, desde el Estadio Victoria de Aguascalientes, a partir de las 19.00 horas CDMX, por la continuidad de la novena jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El cotejo se podrá sintonizar en todo el país por medio de las pantallas de Azteca 7, Pluto TV, Claro Sports y ViX Premium.