En el marco de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX, Chivas y Xolos se enfrentan este sábado 25 de abril desde las 19:07 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Ambos equipos van por la victoria para concretar sus objetivos.

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Del lado del equipo a cargo de Gabriel Milito, viene de un pálido empate por 0-0 en condición de visitante ante Necaxa. Con 35 unidades, el Rebaño Sagrado es único líder de la tabla de posiciones pero aún no aseguró el liderato, por lo que está obligado a ganar.

Los hombres dirigidos por Sebastián Abreu arriban luego de una gran victoria ante Pachuca en condición de local por 3-1 la fecha anterior. La Jauría suma 22 unidades y una victoria los metería de lleno en la pelea para clasificar a la Liguilla, aguardando resultados ajenos.

¿Cómo ver Chivas vs. Xolos EN VIVO por televisión?

En esta oportunidad, los aficionados de ambos equipos y quien quiera ver el partido en México a través de la TV no podrán hacerlo ya que ninguna cadena tiene los derechos de la transmisión.

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¿Cómo ver Chivas vs. Xolos EN VIVO por Internet?

Para poder seguir la transmisión del encuentro, los fanáticos podrán hacerlo en exclusiva a través de Amazon Prime. De esta manera, aquellos que quieran seguir el duelo de manera online tendrán que hacerlo a través de esta plataforma.