Las Chivas de Guadalajara atraviesan su mejor momento en muchos años y, a la espera de la última jornada de la fase regular, esperan poder convertirse en superlíderes del Clausura 2026. Actualmente, el ‘Rebaño Sagrado’ se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones, pero necesita una buena performance el fin de semana para definir todas las series de Liguilla en casa.

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Ahora bien, como parte de ese camino del ‘hacer bien las cosas’ que guió Gabriel Milito, en la cúpula del cuadro rojiblanco se ha comenzado a mirar a largo plazo, más allá del horizonte. Así, la planificación del segundo semestre está en marcha, tanto en lo que refiere a posibles fichajes como a potenciales salidas del primer equipo, que puedan darse en el mercado de verano.

En este contexto, mientras Chivas aguarda por el juego ante Xolos, este viernes desde fuentes cercanas al Guadalajara se ha confirmado la primera “alta” para la próxima mitad del año. El cuerpo técnico ya se encuentra al tanto y se trata de un jugador conocido, que en los próximos días ya se estará incorporado a los entrenamientos del Rebaño Sagrado.

De acuerdo a la información del reconocido periodista Jesús Bernal, Diego Ochoa regresará al elenco rojiblanco para formar parte nuevamente del proyecto. El defensor central de 21 años de edad, categoría 2005, se sumará a las filas al finalizar este torneo. El zaguero no continuará en FC Juárez, donde se encontraba cedido a préstamo hasta fin de temporada.

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Diego Ochoa deja FC Juárez y vuelve a Chivas [Foto: Getty]

Según el reporte de última hora del corresponsal, Bravos decidió no ejecutar la opción de compra que estaba incluida en el contrato de cesión que firmaron ambos clubes un año atrás. Por distintos movimientos de mercados que realizó el club de Ciudad Juárez en el último tiempo, Diego Ochoa fue quedando relegado y no pudo tener la continuidad que fue allí a buscar.

Desafortunadamente, tras haber debutado y tenido sus primeros partidos en el pasado Apertura, el juvenil fue borrado por Pedro Caixinha en este Clausura, donde no vio acción de ningún tipo. A lo largo de toda su estadía en FC Juárez, Diego Ochoa disputó apenas 7 encuentros, dos de ellos por Liguilla, donde sumó un total de 434 minutos en el campo de juego.

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Tras haber demostrado que pudo gestionar muy bien a la juventud de Chivas este campeonato, se esperan muy buenas cosas de Milito con el capitán de la Sub-20 de la Selección Mexicana. Es uno de los prospectos de mayor proyección en la última línea dentro de los productos del medio local, y el entrenador argentino podrá hacerle encontrar su mejor versión para Chivas.