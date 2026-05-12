Jordan Carrillo se quedaría en Pumas, pero se irían 2 jugadores

Es un hecho que la cláusula de préstamo de Jordan Carrillo con Pumas le permitía sólo estar cedido y sin opción a compra, por lo que el conjunto universitario supo cómo sacar su mejor versión y ahora tendría que volver a Santos Laguna para el Apertura 2026. Sin embargo, Efraín Juárez sabe que es una pieza importante para el equipo.

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Ante ello, César Luis Merlo dio a conocer que hay interés en la escuadra auriazul de mantenerlo, por lo que estarían buscando una opción que le permita a Pumas tenerlo por lo menos un semestre más, es aquí donde existe un plan por parte de la directiva del conjunto citadino para poder llegar a un acuerdo con el plantel de Torreón.

Los jugadores que se irían a Santos Laguna

De acuerdo con la misma fuente, dejarían salir a un par de jugadores que son de la pertenencia de Pumas cedidos a los Guerreros. El primero de ellos sería Piero Quispe, ya que el futbolista sigue siendo, por contrato, futbolista de esta plantilla. Así, buscarían su retorno del Sydney FC de Australia para poder integrarlo con el equipo de Santos.

La segunda opción es Leonardo Suárez, el futbolista no entró en los planes del equipo, pero se mantiene como jugador auriazul, es por ello que podrían cederlo a Santos llegando a un acuerdo por su salario y de esa manera obtener a Jordan un semestre e incluso un año más en el equipo de Pumas dependiendo de las cualidades.

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Aunque es algo que se ve complicado por el problema que vive Santos, sí es una opción. Y es que el equipo de los Guerreros podría recuperar a tres jugadores que están en Atlas, por lo que si se les suma Carrillo podrían ser un equipo más competitivo, así que es una opción viable que no quieran dejarlo en Ciudad Universitaria.

En síntesis