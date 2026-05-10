¿Qué necesita Pumas para clasificar a la Concacaf Champions Cup 2026-27?

En los últimos torneos de la Concacaf Champions Cup a Pumas no le ha ido muy bien, puesto que se ha convertido en uno de los conjuntos más señalados por ser eliminado por los clubes de la Major League Soccer y de una manera inesperada. Sin embargo, el equipo de Efraín Juárez está de nueva cuenta con la oportunidad de conseguir su pase de nueva cuenta.

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Recordemos que hay diferentes formas de obtenerlos: la primera es para aquellos que logran llegar a la Final de la edición reciente; la segunda es para los equipos mejor posicionados en la tabla anual; por lo que la tercera forma es para aquellos finalistas del Clausura 2026, aunque con los resultados que se dieron recientemente hubo modificaciones.

Los clasificados

Hasta el momento, ya hay cinco clasificados; Toluca y Tigres por estar en la Final de la Concachampions; Chivas y Cruz Azul como los mejores posicionados; pero ahí se coló el América, ya que de estos dos habrá uno que llegue a la Final, por lo que ya tiene su lugar, entonces se coloca al siguiente que tiene mejor lugar, que son las Águilas.

¿Qué necesita Pumas para ir a Concachampions 2027?

Entonces, Pumas aquí estaría peleando el único lugar que queda con Pachuca; la noticia es que si ambos conjuntos clasifican se medirán en la siguiente Semifinal, por lo que sólo uno de ellos terminará fuera de la Final y de ahí se conseguirá al último, por lo que lo único que deben hacer los universitarios es llegar a la Final del Clausura 2026.

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Ganen o pierdan ese título de la Liga MX, los auriazules ya asegurarían su boleto para la siguiente edición de la Concachampions. Ahora, el camino es largo, ya que primero tendrían que superar a las Águilas en estos Cuartos de Final y posteriormente a los Tuzos en las Semifinales para contar con ese boleto que les hace falta.

En síntesis