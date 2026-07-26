En esta nota te explicamos de qué modo suscribirse a la plataforma que ahora tiene muchos más partidos.

Tras la popularidad que ganó en la última Concacaf, FOX One desembarca de lleno en la Liga MX para acaparar gran parte de las propuestas a través de todo su portal. Los fanáticos han advertido que muchos partidos de la Primera División de México no van por televisión abierta, y en la mayoría es porque los pasa este sitio.

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Para quienes no la tienen vista, FOX One es la plataforma de streaming oficial de FOX en México, que alberga contenido on-demand y transmisiones deportivas en vivo y en directo. No solo transmite juegos de la Liga MX, sino también otros eventos como UEFA Champions League, CONCACAC Champions League, Premier League y MLB.

Para este Apertura 2026 del futbol mexicano, este servicio online ha conseguido una muy fuerte expansión dentro del reparto de derechos de transmisión de los partidos del torneo. Gracias a ello, una porción considerable de los compromisos de cada jornada se podrán seguir en forma exclusiva a través de FOX One y no por otros canales.

FOX One llegó con todo a la Liga MX.

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¿Cuánto cuesta suscribirse a FOX One para ver la Liga MX?

La plataforma de streaming cuenta con dos planes que el usuario puede elegir para contratar el servicio. Hay una suscripción mensual por 175 pesos mexicanos y una suscripción anual por 1680 pesos mexicanos. En el segundo caso, representa una alternativa más económica que se evidencia al dividir el número total por los doce meses del año.

¿Cómo contratar FOX One para ver la Liga MX?

Para poder incorporar este servicio, el procedimiento es bastante sencillo: se realiza por el sitio web de FOX One. Los fanáticos deben ingresar a la página, crear una cuenta con su correo electrónico, elegir el plan y registrar un método de pago. Una vez tomado el primer cobro, queda automáticamente habilitada la suscripción a la plataforma que pasa los partidos.

Para poder observar los partidos de la Liga MX no hay que pagar un dinero extra, alcanza con el registro común a FOX One, sea al plan mensual o anual. Al iniciar sesión por primera vez verán que poseen acceso a todo el catálogo, que incluye todo tipo de eventos deportivos y no solo futbol mexicano. Adelante de todo figurarán los juegos del Apertura 2026 correspondientes.