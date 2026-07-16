¿Por qué Xolos de Tijuana vs. Tigres UANL por la Liga MX no va por TV abierta?

El Apertura 2026 de la Liga MX comienza este jueves con los partidos Necaxa vs. Atlante y Xolos de Tijuana vs. Tigres UANL, pero ninguno de los dos podrá verse por televisión abierta.

La Liga MX está de regreso. Mientras el mundo del futbol todavía espera la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el campeonato mexicano vuelve a la actividad con el inicio del Torneo Apertura 2026, que comenzará este jueves con dos encuentros.

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La jornada inaugural tendrá a Necaxa vs. Atlante, desde las 19:00 (hora del Centro de México), y más tarde será el turno de Xolos de Tijuana vs. Tigres UANL, a las 21:10 (hora del Centro de México). Sin embargo, hay una particularidad que llamó la atención de los aficionados: ninguno de los dos partidos será transmitido por televisión abierta.

Aunque el arranque del campeonato suele ser uno de los eventos más esperados por los aficionados, en esta oportunidad la primera jornada estará marcada por un cambio importante en las transmisiones. Tanto el duelo entre Necaxa y Atlante como el de Xolos frente a Tigres únicamente podrán seguirse a través de una plataforma de paga.

¿Por qué Xolos vs. Tigres no se puede ver por TV abierta?

La razón es que los derechos de transmisión de ambos encuentros pertenecen a FOX One, plataforma que tendrá la exclusividad de los partidos en esta primera jornada.

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Esto significa que los aficionados que quieran seguir el debut de Xolos y Tigres, al igual que el duelo entre Necaxa y Atlante, deberán contar con una suscripción de pago a FOX One, ya que los encuentros no estarán disponibles en señal abierta. La plataforma continúa ampliando su presencia en la Liga MX tras quedarse con los derechos de varios clubes para el Apertura 2026.

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