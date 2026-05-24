La 'Franja' envió un cumplido a sus pares de 'La Máquina' y aprovechó para lanzar un llamativo mensaje al técnico.

Como es habitual luego de que un equipo se consagre campeón, los clubes de la Liga MX enviaron sus felicitaciones a Cruz Azul por el trofeo obtenido este domingo en CU. De inmediato tras la coronación del cuadro capitalino, distintos clubes se expresaron en sus redes sociales con cumplidos para ‘La Máquina’ y su décima conquista.

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Lo que realmente no es tan común es lo que sucedió unos minutos después del triunfo celeste con uno de sus pares. Puebla lanzó un mensaje oculto dentro del saludo para el flamante campeón, posteo que no tardó en causar repercusión en redes. La ‘Franja’ apuntó contra una persona en común que han sabido tener ambas instituciones.

Por medio de su perfil de la red social ‘X’, con una publicación muy particular, Puebla le arrojó un recadito filoso a Nicolás Larcamón, quien realizase un gran trabajo en ese club. El argentino fue despedido como DT de Cruz Azul en este Clausura 2026, justo antes de la Liguilla, pero nadie sabía que la relación con La Franja había quedado mala.

“Enhorabuena maquinola por lograr la décima, el Profe Huiqui demostró que él sí sabe jugar liguillas”, disparó la cuenta del Puebla hace instantes, consumada la coronación celeste. Aunque es cierto que Nicolás Larcamón se ha ganado esa fama de costarle los mata-mata, en los camoteros y en los cementeros, todos creían que su salida de aquella institución se había dado en buenos términos.

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Enhorabuena, maquinola del @CruzAzul por lograr la décima ⭐️



El Profe Huiqui demostró que él sí sabe jugar liguillas 🫢.#LaFranjaNosUne🎽 https://t.co/MAuMgkAS2J — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) May 25, 2026

Cuando tuvo lugar su salida del Puebla, Larcamón había argumentado que ‘no tenía energías’ para seguir y luego tomó otro equipo, lo cual no había caído bien en parte del club. Sin embargo, la mayor parte de la afición le había tomado cariño y lo había incluso aplaudido cuando más tarde fue al Cuauhtémoc con Cruz Azul. Por ello, esta reacción tomó por sorpresa a muchos usuarios en la noche del domingo.

Al mismo tiempo, mientras varios contestaron en asombro a la publicación, otros fanáticos aprovecharon para sumarse a la oleada anti-Larcamón. Gran parte del público celeste consideró en su momento que había estirado demasiado su estadía cuando el equipo no le respondía y le tomó bronca. Hoy, el argentino es el gran perdedor del semestre, ya que se marchó y Cruz Azul tomó forma con Huiqui hasta ser campeón de la Liga MX nuevamente.