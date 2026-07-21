Los seguidores de la Liga MX intentaron sintonizar el primer juego del día y no tuvieron éxito. ¿Qué sucedió?

Cruz Azul y Puebla serán los equipos encargados de abrir la jornada 2 del Apertura 2026, cuando se vean las caras HOY martes 21 de julio, en el Estadio Azteca. El cuadro cementero vuelve al Coloso de Santa Úrsula para su primera presentación de local en este campeonato, en busca de seguir por la senda del triunfo.

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En su estreno en este torneo, ‘La Máquina’ viene de vencer por 3-2 a Atlético San Luis en condición de visitante, con los goles de Gabriel Fernández y Jeremy Marquez (x2). Por su parte, ‘La Franja’ viene de ganarle 1-0 a FC Juárez también a domicilio, llegando entonada gracias a la anotación de Ignacio Maestro Puch para la victoria.

Al intentar sintonizar este prometedor encuentro de la segunda fecha en la televisión, los fanáticos han distinguido que el compromiso no irá por TV abierta en México. La grilla deportiva del día de hoy apunta a que este duelo entre Cruz Azul y Puebla no estará disponible en ninguna señal abierta, así que no se podrá ver gratis.

Cruz Azul busca repetir lo hecho en el debut [Foto: Getty]

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Esta situación surge de que, de los dos encuentros que se disputan este martes, este partido puntual está bajo los derechos exclusivos de la pantalla de ViX Premium. La plataforma paga de streaming será la única que transmitirá el choque entre celestes y blanquiazules, en esta jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Bajo tales circunstancias, aquellos que tengan una cuenta activa en la plataforma sí podrán seguir por esa vía el Cruz Azul-Puebla. Ahora bien, quienes no, deberán registrarse a la misma para verlo en vivo. 149 pesos mexicanos cuesta la suscripción mensual a este servicio online, que por fecha se asegura pasar varios encuentros.

Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs. Puebla por el Apertura 2026 de la Liga MX:

En México, este compromiso contará con la transmisión exclusiva de la plataforma ViX Premium. Por su parte, en Estados Unidos el encuentro de este martes se podrá seguir por ViX Premium y TUDN. El cruce entre ‘La Máquina’ y ‘La Franja’ se llevará a cabo a partir de las 19.00 horas del Centro de México, en el Estadio Azteca.