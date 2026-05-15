Pumas perdió 1-0 en Hidalgo, pero al equipo de Efraín Juárez le alcanza con un triunfo en CU para avanzar a la gran final.

Pumas perdió por 1-0 con Pachuca este jueves en el primer partido de la semifinal del Clausura 2026. Durante y después del encuentro se generó un debate acerca del planteamiento pensado por Efraín Juárez y el entrenador salió a responderles.

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Pumas salió con una línea de 5 e intentó arriesgar poco y atacar sin desprotegerse, algo a lo que el club auriazul no está acostumbrado en la Liga MX. Sin embargo, Efraín Juárez fue claro en la conferencia de prensa al manifestar que la serie es de 180 minutos.

Las declaraciones de Efraín Juárez

“Esto no es fecha 14 o 13. Esto es una Liguilla y es un partido de 180 minutos. Los grandes maestros de esta cosa me han enseñado que la fase no se gana en la ida. Sí se puede perder, pero hay que entender el contexto”, expresó el técnico de Pumas públicamente.

“Me encantó el equipo. Fue duro, entendía perfectamente a lo que jugaba y estaba tranquilo en la situación en la que estábamos. Ellos terminan con un expulsado y nosotros vamos con mucha ilusión para poder revertir esta situación en casa, con nuestra gente, en un estadio que es imponente”, agregó Efraín Juárez.

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“Hay que entender que esto no es fecha 14, esto es la Liguilla, es un partido a 180 minutos".🔥



"La fase no se gana en el primer partido, creo que hemos aprendido todo lo que hemos vivido, ellos se van con un jugador expulsado, iremos a la vuelta con un estadio lleno". pic.twitter.com/sMfX77M6PU — PressPort (@PressPortmx) May 15, 2026

Por otro lado, el entrenador expresó su confianza de revertir la serie en CU: “Sabíamos cómo lo habíamos planteado, lo teníamos claro desde el lunes y martes, cómo queríamos que fuera este partido. Ellos tenían que aprovechar su localía para sacar una ventaja importante y luego meterse en CU. Hoy hay que ir a casa con la gente, hacer un buen partido y buscar resultados”.

“Sabemos que es un gol de diferencia nada más. Estamos tranquilos y entendiendo que estamos en casa. Seguimos en el mismo barco, estamos ilusionados y creemos que podemos ir por el pase a la final”, concluyó Efraín Juárez en conferencia de prensa.

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¿Qué necesita Pumas para clasificar?

A Pumas solo le sirve un resultado para clasificar a la final de la Liga MX: ganar. No importa por cuánta diferencia sea el triunfo frente a Pachuca, si los Felinos derrotan a los Tuzos avanzarán de ronda.

En síntesis