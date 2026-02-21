Cuando parecía que el Guadalajara era imparable y que nadie podría detener su racha ganadora, apareció uno de los equipos más competitivos de México para hacerlo. Cruz Azul le ganó por 2-1 a Chivas y le propinó su primera derrota en la temporada, generando cambios cruciales en la tabla de posiciones del Clausura 2026 para lo que viene.

Con su victoria ante Chivas, ‘La Máquina’quedó en la 2° colocación, justo como único escolta del Guadalajara. Los dirigidos por Nicolás Larcamón alcanzaron la línea de los 16 puntos, quedando a solo dos de distancia de la cima del torneo. Cinco victorias, un empate y una sóla derrota para el conjunto celeste.

Tras su derrota ante Cruz Azul, el ‘Rebaño Sagrado’ sigue en la 1° ubicación del certamen, pero ahora tiene a sus perseguidores más cerca. El elenco de Gabriel Milito se sostuvo en las 18 unidades, y ahora tiene a los que acechan a dos y tres, cuatro puntos por detrás. Seis triunfos y una caída para los rojiblancos.

Cruz Azul y una victoria que invita a la ilusión [foto: Getty]

Esta séptima jornada dejó modificaciones importantes en la tabla del Torneo Clausura: entre otros, Toluca y Pachuca escalaron al 3° y 4° lugar respectivamente, quedando a tiro del líder Chivas. Por detrás, Atlas también ganó y se metió en el top cinco de la Liga MX. Un fin de semana que apretó todo en los primeros puestos de la competencia.

Los resultados del sábado en el Clausura 2026 de la Liga MX:

Estos fueron todos los marcadores finales de este sábado 22 de febrero en la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX:

Atlas 3-2 Atlético San Luis (González, Aguirre y Rodríguez / Pedro y Águila)

(González, Aguirre y Rodríguez / Pedro y Águila) Necaxa 0-3 Toluca (Paulinho x2 y Pereira)

(Paulinho x2 y Pereira) León 2-1 Santos Laguna (Árciga y Cambindo / Bullaude)

(Árciga y Cambindo / Bullaude) Cruz Azul 2-1 Chivas (Fernández y Rodríguez / Sepúlveda)

Ha sido un gran sábado futbolero para todos los fanáticos: con catorce anotaciones en estos primeros cuatro juegos, hubo un promedio de 3.5 goles por partido en la jornada de hoy.

La tabla de posiciones tras el triunfo de Cruz Azul ante Chivas: