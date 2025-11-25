Falta apenas un día para el inicio de una nueva Liguilla del futbol mexicano, y uno de los equipos favoritos al título es Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, defensor del campeonato tras haber ganado el Clausura 2025 hace unos meses. Los Diablos Rojos se presentan como uno de los conjuntos más sólidos del país y con aspiraciones de repetir la hazaña.

Más allá de la confianza en su plantilla, el entrenador argentino ha dejado claro que no está completamente satisfecho con el formato actual del torneo, especialmente con el sistema del Play-In. Mohamed considera que esta modalidad no refleja justicia deportiva y afecta la competencia de los equipos mejor posicionados.

El estratega no tuvo problemas en expresar su opinión y, además, presentó una propuesta que, según él, podría mejorar la Liguilla y darle más valor a la fase regular. Su crítica se centra en que el Play-In genera ventaja para algunos y complicaciones innecesarias para otros, afectando el ritmo de los equipos que buscan el título.

“Ningún tipo de utilidad, ningún tipo de justicia deportiva, me parece que es una invitación a la mediocridad. Creería que habría que quitarlo. Es más, yo creo que tiene que calificar siete”, comentó el Turco en una entrevista que tuvo con Claro Sports.

Y siguió: “El superlíder tiene que ir directamente a semifinales, los otros tres jugar y ahí esperar. Pero bueno, clasifican 10, hacen esperar. Nosotros recién supimos cuál es nuestro rival ayer. Me parece que no es bueno, pero las reglas están puestas de antemano y hay que respetarlas”.

Mohamed revela si Toluca está obligado a pelear por el bicampeonato

Respecto a la presión de defender el título, Mohamed dejó en claro que no sienten una carga externa de obligación, sino que ellos mismos se ponen la meta de ser campeones nuevamente: “La diferencia es que no tenemos la mochila encima de tener la obligación de ser campeones. La obligación se la ponemos nosotros mismos, que queremos volver a ser campeones. Entonces, estamos mucho más seguros, con mucho más entrenamiento juntos y también siento que hoy somos más equipo que hace cinco meses, hoy somos mejores que hace cinco meses y solamente lo tenemos que demostrar”.

