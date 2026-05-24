La leyenda costarricense se mostró muy golpeada por la caída de los 'Universitarios' en la final de la Liga MX.

Vaya cachetazo se ha llevado Pumas UNAM en la gran final del futbol mexicano este domingo por la noche. En casa y ante su gente, tenía todo para volver a gritar campeón tras deçada y media. Sin embargo, no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo a manos de Cruz Azul, que se alzó con el título y acabó celebrando como visitante.

Publicidad

El dolor de todo CU fue doble en la revancha de esta definición del Clausura 2026: primero, por haber estado en ventaja en la final, y segundo, por extender la sequía. Los ‘Universitarios’ cumplirán los quince años sin ganar la Liga MX, dejando pasar una gran oportunidad de espantar los fantasmas y volver a tocar el cielo con las manos.

El haberlo perdido en la última jugada del partido, en tiempo de descuento, fue un puñal todavía más hondo. Imágenes de niños llorando y padres tirados en el suelo bajaban desde las tribunas. En el campo, Keylor Navas fue uno de los más afectados por la derrota de Pumas UNAM ante Cruz Azul en la vuelta de la serie decisiva, con notorios gestos.

Algunos dirían que por haberlo ganado todo en su carrera de clubes, por haber podido ser campeón de Champions y jugado en los mejores equipos, podría darle igual. Estaban equivocados. Al portero se lo vio profundamente devastado, tomándose el rostro y caminando cabizbajo. El costarricense no pudo encontrarle respuestas a la caída de su equipo en la final.

Publicidad

¡Ánimo mi capitán! 🫂🧤



La reacción de Keylor Navas y los Pumas por el subcampeonato del Clausura 2026. 🐾#NotiSports | #LigaMX #Pumas #KeylorNavas pic.twitter.com/13ilLvefRe — Noti Sports MX (@NotiSportsMex) May 25, 2026

Luego del pitazo final de Daniel Quintero que consagró a Cruz Azul, Keylor Navas no levantó la mirada durante casi diez minutos, en los que continuó caminando de un lado al otro. Únicamente se tomó un segundo luego para saludar a la distancia a su familia, que había ido a ver el juego, pero ni así pudo esbozar otra mueca que no fuese una cara de tristeza total.

Keylor Navas, consolado tras la caída [Foto: Press Port]

Publicidad

Posteriormente, cuando llegó el momento de la premiación, el guardameta de todos modos le dio valor a la campaña de Pumas UNAM: no dudó en besar la medalla cuando se la colocaron. En el fondo de su pecho, el arquero sabe que el equipo está en vías de construir algo más importante, y que el camino transitado es el correcto hacía cumplir el sueño de todos.