¡Rompiendo el mercado! Gilberto Mora toma la cima como el jugador más caro de la Liga MX

Gil Mora sigue haciendo historia a sus 17 años y ahora se convierte en el futbolista más valioso de México.

Gilberto Mora causó sensación durante el Mundial con la Selección Mexicana, incluso antes, tras competir en el Mundial Sub 20. Pero fue en estos últimos meses donde su carrera despegó al medirse con grandes jugadores como Erling Haaland y Jude Bellingham.

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Lo mostrado por “Morita” ante Ecuador, lo puso en los ojos del mundo, donde jugadores de Europa quedaron anonadados con el nivel del jugador de 17 años. Si bien, aún se mantiene en los Xolos de Tijuana, su valor ha crecido y podría aumentar de aquí a que cumpla la mayoría de edad.

El más caro de la Liga MX

Será después del 14 de octubre cuando se conozca si el futuro de Mora está en Europa, ya que al ser menor de edad aún no se puede negociar al respecto. Es por ello que de acuerdo con el portal Transfermarkt antes de ir al Mundial tenía un valor de 10 millones de euros en el mercado.

Pero este miércoles se actualizó y ahora su valor es de 22 millones de euros, convirtiéndose en el futbolista más valioso de toda la Liga MX. Incluso por encima de Erik Lira que tuvo una buena actuación y quien pasó de 12 a 14 millones de euros.

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En síntesis