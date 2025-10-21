El cierre del Apertura 2025 está por llegar y es que ya esta semana se juegan las Jornadas 14 y 15 del torneo. La tabla general aún está muy pareja y hay equipos que están fuera, pero que aún se pueden meter y hay otros que están en lo alto y aún podrían pelear el repechaje si caen en estas últimas fechas, sin embargo, sólo hay un equipo que ha sido constante.

Martinoli ve al Toluca bicampeón

En el programa de Los Protagonistas, Christian Martinoli, más allá de ser un fiel aficionado del Toluca, dejó claro que los de Antonio Mohamed serán quienes levanten ese bicampeonato en este torneo, ya que es el equipo que mejor se ve rumbo al cierre del torneo, pese a no empezar bien, ha compuesto su camino hacia la Liguilla.

El narrador de Azteca Deportes puntualizó a que si no pasa nada en el torneo, él ve de nueva cuenta al conjunto choricero levantar la copa de la mano del “Turco”, ya que por ahora tiene paso firme: “Si no pasa nada raro, cómo no va a ser campeón Toluca. Hoy, a cuatro fechas del final, está un paso arriba de los otros cuatro importantes”, señaló.

Dejó en claro que esa derrota ante La Máquina fue sólo uno de los partidos con probabilidad de perder, pero ahora su camino hacia el campeonato está visible: “Pero hace seis fechas estaba un paso abajo. Toluca perdió contra Cruz Azul y decíamos que no está para campeón. Desde entonces acumula ocho partidos consecutivos, incluido el de Estados Unidos contra Galaxy”, puntualizó.

Reinan en la tabla general

Cabe mencionar que hasta ahora en la tabla general sí pinta para ser un campeón de nuevo, hay irregularidad en los conjuntos que podrían dar pelea como Cruz Azul, el Club América, Tigres y Rayados, por lo que ese puesto está seguro para él. Tan sólo en las 13 fechas disputadas los Diablos tienen 31 puntos, sobre los 38 de los celestes y 27 de las Águilas y los regiomontanos.