El premio que recibió Antonio Mohamed de la Liga MX tras la derrota de Toluca con Cruz Azul

Antonio Mohamed fue premiado por la Liga MX en el comienzo de esta nueva temporada tras el Campeón de Campeones 2026.

Toluca perdió por 3-1 con Cruz Azul este sábado en el Campeón de Campeones 2026 y los Diablos no pudieron sumar otro título a sus vitrinas. A pesar de empatarlo con gol de Alexis Vega, La Máquina fue mejor en general y se mereció la coronación.

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Fue una decepción para Toluca debido a que concentró todas sus energías en ganar el Campeón de Campeones y por ejemplo rotó al equipo el martes pasado ante Pumas. Por otro lado, y luego de un rato de este partido, la Liga MX le dio un premio a Antonio Mohamed.

La Liga MX reconoció al argentino como el mejor entrenador de la temporada 2025-2026. Recordemos que Toluca fue campeón del Apertura 2025 tras derrotar a Tigres en la final en los penales, mientras que en el Clausura 2026 los Diablos quedaron eliminados en cuartos de final con Pachuca.

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Los números de Toluca en la temporada

En la temporada pasada también el conjunto escarlata se coronó en la Concachampions 2026 y en el Campeón de Campeones 2025. Toluca disputó 42 partidos en la Liga MX la temporada pasada, en los que ganó 22, empató empató 11 y perdió 9.

Esta no es la primera vez que Antonio Mohamed gana el premio al mejor entrenador de la temporada. La primera vez fue en la campaña 2015-2016, cuando el DT argentino dirigió a Rayados y llegó hasta la final del Clausura 2016 y además con Monterrey fue el equipo que más puntos sumó en la temporada.

En síntesis

Cruz Azul venció 3-1 a Toluca para ganar el Campeón de Campeones 2026.

venció 3-1 a Toluca para ganar el Campeón de Campeones 2026. Antonio Mohamed fue galardonado como el mejor entrenador de la temporada 2025-2026.

fue galardonado como el mejor entrenador de la temporada 2025-2026. El estratega argentino Antonio Mohamed ya había obtenido este reconocimiento en la temporada 2015-2016.