El exdelantero mexicano criticó duramente al estratega de los Felinos en un programa de Fox Sports.

La eliminación de Tigres a manos de Chivas en la Liguilla del Clausura 2026 sigue dando que hablar en la Liga MX. El conjunto Felino había conseguido imponerse 3-1 en el partido de ida, pero en la revancha fue superado por 2-0 y el Rebaño Sagrado avanzó a semifinales.

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Guido Pizarro, entrenador de Tigres, fue uno de los principales apuntados de la derrota y la mayoría de las críticas estuvieron apuntadas a su planteamiento defensivo. Sin embargo, Carlos Hermosillo fue más allá y lo tildó de “cagón”.

Carlos Hermosillo en la presentación de la playera conmemorativa de las leyendas de México (Getty Images)

¿En qué contexto Carlos Hermosillo llamó “cagón” a Guido Pizarro?

Hermosillo es analista de Fox Sports y en el programa del domingo no tuvo pelos en la lengua a la hora de criticar al estratega argentino. “Lo de Guido Pizarro… Lo que mal empieza, mal acaba. Perdón, pero es un cagón”, comenzó diciendo Carlos.

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Acto seguido, hizo hincapié en el planteo de Guido: “Con ese equipo, no puedes jugar atrás; no puedes dejar a Lainez afuera y meter de cambio a Marcelo Flores, no sirve para nada”.

Ahora bien, cabe recordar que el propio Pizarro se refirió al planteamiento del encuentro en conferencia de prensa luego de la derrota en el Estadio Akron. El argentino explicó que fue “el mismo de la ida”, pero también reconoció que “el rival hizo mejor las cosas” en la revancha.

En síntesis

Guido Pizarro fue eliminado de la liguilla tras perder 2-0 ante Chivas en la vuelta.

fue eliminado de la liguilla tras perder ante Chivas en la vuelta. Carlos Hermosillo calificó de “cagón” al entrenador argentino por su planteamiento defensivo en el partido.

calificó de al entrenador argentino por su planteamiento defensivo en el partido. El analista criticó dejar fuera a Lainez y el ingreso de Marcelo Flores ante Chivas.