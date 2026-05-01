La temporada 2026-27 no será una mára para la Primera División de México. Y es que tras 12 años, Atlante volverá a la Liga MX, tomando el lugar de Mazatlán que dejará de disputar el torneo. Por eso, tras más de una década de ausencia, el equipo se prepara de la mejor manera.

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El conjunto capitalino buscará rearmar la plantilla de la mejor manera posible y, en las últimas horas, surgió el rumor de que Javier Hernández podría sumarse a la institución tras dejar a Chivas en diciembre del año pasado. Al respecto habló Christian Bermúdez, jugador de los Potros de Hierro.

Así inició: “No sé cómo esté preparado físicamente, al final no ha tenido actividad, sabemos de la capacidad de Chicharito, en los partidos de Chivas veía poco, pero sabemos que es un jugador muy inteligente, donde si lo sabes aprovechar, si sabes darle buenos pases, él las va a meter“.

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Y continuó: “Entonces una de las cosas importantes para un jugador de ese tipo es saberle dar buenos pases, saberlo hacer jugar, a nosotros como jugadores creativos es esa parte donde debemos detectar. Ahora bien, no sé cómo esté físicamente, no sé si está negociando, no sé nada, pero bueno, siempre es importante este tipo de jerarquía”.

Por último, agregó: “Sería algo interesante. No sé qué vaya a pasar, no hace falta decidir la jerarquía de Chicharito, lo conozco también personalmente, es un gran ser humano. Pero bueno, aún faltan muchas cosas, van a haber muchos rumores, ahorita el momento presente, ahorita estamos de vacaciones, próximamente nos vamos a presentar y vamos a trabajar para hacer un gran torneo”.

¿Cómo fue el ciclo de Javier Hernández en Chivas?

El jugador de 37 años arribó en 2024 al Rebaño Sagrado y, en dos años con la institución de Guadalajara disputó 41 compromisos, en los que fue titular solo en 17 de los mismos. Marcó 3 goles y apenas realizó una asistencias, siendo una vuelta lejos de los esperada por la afición.

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En síntesis