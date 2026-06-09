Revelan la razón por la que el calendario está tardando tanto en salir.

Fue el pasado 24 de mayo cuando terminó el Clausura 2026 y hasta ahora no se ha dado a conocer el calendario de la Liga MX para el próximo torneo Apertura 2026. Todo indicaba que se daría a conocer en el Mundial 2026, por eso se estaban esperando para poder presentarlo, pero el periodista David Medrano ya reveló la situación.

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¿Qué retrasó el calendario del Apertura 2026?

En su columna para Mediotiempo, el periodista menciona que el retraso que se está dando para dar a conocer las fechas y los partidos del siguiente torneo se debe a que ahora habrá fechas FIFA dobles, por lo que se estaba intentando que se cuadren los calendarios con las demás actividades, para que de esa manera no haya problemas.

Según la información de Medrano, éstas tendrán ahora una duración de tres semanas de inactividad en la Liga MX, por lo que no han podido acomodar tantas fechas en el calendario y por ello no salió antes.

¿Cuándo iniciará la Liga MX?

El torneo arrancará el próximo jueves 16 de julio mientras que la final está prevista para el domingo 27 de diciembre. Cabe recordar que antes de que acabe la Copa del Mundo, dará inicio esta competencia, por lo que se sabe que podría juntarse toda la actividad con la Leagues Cup.

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Ya salió el calendario del Apertura 2026

Este martes se reveló el calendario oficial donde la primera fecha FIFA será del 21 de septiembre al 6 de octubre y la segunda será antes de la Jornada 17 del 9 al 17 de noviembre. Esto hizo que se retrasara todo y aunque se tenía previsto que el torneo terminara el domingo 13 de diciembre ahora se extenderá hasta el 27 del mismo mes.

El camino está trazado. 🗓️



Listo el CALENDARIO del #Apertura2026, un torneo que promete emociones, nuevas historias y la pasión que mueve al futbol mexicano. 🔥



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En síntesis

El periodista David Medrano reveló que el calendario del Apertura 2026 se retrasó por fechas FIFA.

reveló que el calendario del Apertura 2026 se retrasó por fechas FIFA. El torneo Apertura 2026 de la Liga MX comenzará el próximo jueves 16 de julio .

de la Liga MX comenzará el próximo . La final del próximo certamen del futbol mexicano está prevista para el 27 de diciembre.