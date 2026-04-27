Javier Hernández volvió a aparecer en redes sociales y volvió a generar revuelo al hablar de su vida privada y profesional. Pero, además, también hizo referencia a lo que tiene que ver con su futuro, ya que desde que salió de Chivas no firmó con otro equipo pero tampoco anunció su retiro oficial.

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En su video de TikTok, a través de un challenge, abordó varios temas de su vida personal, como que ve a sus hijos de manera frecuente y que la Manutención siempre ha estado al día. Además de que su relación con su ex-esposa lo perjudicó. O que es más valorado en el extranjero que en México.

Y al llegar al último punto la voz en off del video mencionó: “Chicharito Hernández es un exjugador de fútbol profesional“, donde el futbolista mexicano cortó la frase y destacó lo siguiente: “Ya tengo que parar con esas fake news. Recibirán noticias muy pronto“. El ex Manchester United, Real Madrid y Bayern Lerverkusen, entre otros, podría tener un último baile.

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Todo esto lo realizó acompañado por un halcón de nombre Spirit, por lo cual se abren las especulaciones de que su nuevo equipo tenga un ave de mascota bajo este nombre. Cabe recordar que Chicharito estará en las trasmisiones de Fox Sports para el Mundial 2026, por lo qu su posible regreso al futbol sea posterior al evento mundialista.

Cabe recordar que su último partido oficial fue el pasado 30 de noviembre de 2025, cuando el futbolista envió un penal a las nubes a los 87 minutos de partido en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 ante Cruz Azul cuando el partido estaba 2-2. Ese gol le hubiera dado la ventaja en el global a la visita para avanzar de instancia.

¿Cómo fue el ciclo de Javier Hernández en Chivas?

El jugador de 37 años arribó en 2024 al Rebaño Sagrado y, en dos años con la institución de Guadalajara disputó 41 compromisos, en los que fue titular solo en 17 de los mismos. Marcó 3 goles y apenas realizó una asistencias, siendo una vuelta lejos de los esperada por la afición.

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En síntesis