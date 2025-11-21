En el marco del Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX, Pachuca venció 3-1 en condición de local a Pumas UNAM con goles de Enner Valencia y un doblete de Kenedy. Con este resultado, los Tuzos jugarán ante Juárez por el pase a la Liguilla, donde el ganador enfrentará a Toluca.

Publicidad

Publicidad

Tras el partido, el director técnico, Esteban Solari, habló en conferencia de prensa con los medios y analizó el partido tras su debut. Así inició el argentino: “Es un pasito para recuperar la confianza. El triunfo es de los jugadores. Estoy feliz por ellos. Veía que tenían ganas de ganar. Es un paso chiquito y nos acerca más para entrar a los playoffs“.

Además, continuó: “Seguramente poco el partido que buscábamos nosotros. El equipo, en líneas generales, estuvo comprometido. Son pocos días que llevamos trabajando. No es mucho lo que hemos podido cambiar, sí la energía y tratar de que el equipo esté más comprometido respetando una idea de juego”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Y continuó: “Que los jugadores estén convencidos de su capacidad. Están convencidos del club en el que están, uno muy grande a nivel mundial… Lo que más se traba es la cabeza y las emociones. Estos ocho días trabajaron de excelente manera, enfocados, brindados y vi un equipo comprometido los 90 minutos.”

“Ellos lo tienen claro; es un grupo humilde, sano, de gente trabajadora, saben que aún tiene mucho por recorrer, pero dieron un paso importante; ahora, en tres días tenemos otra final y hay que seguir mejorando“, subrayó. “Agradecido por el desafío… Los que sacaron hoy el carácter fueron los jugadores. Nosotros poco hemos hecho. Agradecerles y prepararnos para la final que tenemos en tres días“, concluyó.

¿Cómo fue el ciclo anterior de Esteban Solari?

ver también FC Juárez vs. Pachuca: cuándo y dónde juegan el partido del Play-in del Apertura 2025

El estratega viene de dirigir a Godoy Cruz este año en Argentina. Fueron 22 partidos dirigidos, en los que cosechó 5 victorias, 12 empates y 5 derrotas, significando un 40,91% de efectividad. Los malos resultados derivaron a su salida prematura.

Publicidad

Publicidad

En síntesis