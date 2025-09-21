Por la Jornada 9 del Apertura 2025, Pachuca perdió 1-0 en condición de local ante Querétaro y continúa bajando posiciones luego del buen inicio que tuvo en el torneo, en el que llegó a obtener cuatro victorias al hilo en las primeras cuatro jornadas.

Tras este partido, ahora el ex líder de la tabla de posiciones se ubica 8° en el torneo, ya en puestos de Play-In y a solo cuatro unidades de quedarse afuera de todo. Por eso, el enojo de la afición se nota y se vio traducida en la visita de Armando Martínez en el vestuario tras perder ante los Gallos Blancos.

En ‘X’ se filtró un audio del máximo mandamás de los Tuzos, regañando a los jugadores por el nivel del equipo y por el estadio vacío, pues el rendimiento no provoca un atractivo en la afición del club local. Visiblemente molesto no se guardó nada.

Así se expresó: “Me doy vergüenza de verme al espejo y ver el pinch* estadio vacío. Ya me empu** cabrones, 30 pinch** años llevamos aquí luchando ¿y para esto? No, no nos lo merecemos y ¿dónde está la solución? Está en ustedes y con eso me refiero a todos nosotros, directiva, cuerpo técnico y jugadores”

Un empate y cuatro derrota sumó el cuadro de Hidalgo desde su última victoria en la Jornada 4, por lo que el bajón del rendimiento es muy notable. Ahora, tendrá la chance de enfrentar a dos equipos de la parte de baja de la tabla para recuperarse, Puebla y Atlético San Luis.

¿Cuándo juega Pachuca por la Jornada 10 del Apertura 2025?

Cabe recordar que la Jornada 10 del torneo nacional será entresemana, por lo que el equipo que viste de azul y blanco tiene revancha pronto. Pachuca jugará el contra Puebla de visitante el próximo martes 23 de septiembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad homónima.