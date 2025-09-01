La actualidad de Pachuca se vio sacudida por un hecho poco habitual. Este lunes la institución hidalguense comunicó a través de sus canales oficiales la salida de uno de los refuerzos que había fichado en este mercado de pases, quien abandonará la Bella Airosa tras solo 42 días para incorporarse a las filas de Rayo Vallecano de la primera división española.

Se trata del brasileño Alemao, quien el pasado 21 de julio fue anunciado como uno de los arribos estrella de los Tuzos. Sin embargo, el delantero de 27 años apenas alcanzó a jugar seis partidos con el equipo de Jaime Lozano antes de regresar al país desde el cual llegó a México tras su paso por el Real Oviedo, equipo bajo la órbita de Grupo Pachuca.

“¡Gracias Alemao por tu entrega en este breve tiempo con Pachuca! Te deseamos éxito en tu siguiente reto”, consignó el club albiazul en modo de despedida. Naturalmente, este suceso despertó la indignación no solo de algunos aficionados tuzos, sino también de simpatizantes de Oviedo quienes se lanzaron contra Grupo Pachuca por reforzar un rival directo del conjunto de Veljko Paunovic en LaLiga de España.

Cabe destacar que en los seis partidos que jugó en Pachuca Alemao anotó un tanto. Fue en la derrota por 2-1 ante LA Galaxy por los cuartos de final de la Leagues Cup, torneo sumó 96 minutos a lo largo de tres juegos. En Liga MX acumuló 107 minutos en los tres duelos restantes (vs. Atlas, Xolos y León).

De esta manera, Jaime Lozano cuenta con dos centrodelanteros -Jhonder Cádiz e Illian Hernández- para afrontar un Apertura 2025 en el cual inició con cuatro victorias en fila. Tras esto encontró un freno en su andar al hilvanar una racha negativa de tres partidos sin triunfos (dos derrotas y un empate) antes del actual parón por la fecha FIFA de septiembre.

Pachuca aún tiene tiempo para contratar un reemplazante de Alemao. Sin embargo, sus posibilidades se encuentran restringidas ya que no podrá realizar fichajes que hayan tenido actividad en el Apertura 2025, por lo que deberá mirar hacia el extranjero o en su defecto a futbolistas que no tengan equipo.