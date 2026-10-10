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FC Juárez vs. Tijuana en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la Liga MX

FC Juárez y Tijuana se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio Olimpico Benito Juárez, por la jornada 11 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Juarez vs. Tijuana de Caliente, Liga MX
Juarez vs. Tijuana de Caliente, Liga MX

El sábado 10 de octubre el Estadio Olimpico Benito Juárez recibe un partido entre el colista del torneo y un equipo que pelea por entrar a la mitad de la tabla. FC Juárez necesita puntos como sea para dejar el último lugar y Tijuana llega golpeado tras una seguidilla sin ganar.

Para los Bravos es casi una final adelantada: están últimos con apenas 3 unidades en 10 fechas y cada partido que pasa sin sumar los aleja más de la zona de competencia. Tijuana, en cambio, mira hacia arriba, pero una victoria en Juárez le vendría bien para cortar la racha negativa.

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Horario del partido

  • México: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX, FOX One
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Estrella TV, FOX One
  • Centroamérica: Azteca Deportes En Vivo

La actualidad de ambos equipos

FC Juárez no logra despegar del fondo de la tabla. Viene de caer 1-2 de visitante ante León y antes de eso había conseguido una de sus pocas alegrías en el torneo, un 2-0 como local frente a Tigres, aunque el envión no le duró: cayó 1-2 con Santos Laguna en la fecha previa. Con 3 puntos en 10 juegos, el equipo necesita revertir una imagen que lo tiene como último de los 18 equipos de la Liga MX.

Tijuana no atraviesa su mejor momento, aunque su posición en la tabla todavía lo sostiene en la mitad de la tabla. Perdió 2-3 de local ante Atlas en su presentación más reciente, después de empatar 2-2 como visitante frente a Pachuca y caer 0-1 ante Querétaro. Los Xolos suman 14 puntos en 9 partidos y llegan a Juárez con la necesidad de cortar una seguidilla de tres fechas sin ganar.

El historial entre FC Juárez y Tijuana

El historial entre ambos tiene cierta ventaja para Tijuana, que se impuso en 7 de los 16 cruces directos, por 4 victorias de FC Juárez y 5 empates. En las diferencias de gol también manda Tijuana, con 21 tantos convertidos contra 18 de los Bravos.

El antecedente más reciente, de abril de este año, terminó 1-2 a favor de Tijuana jugando en Juárez, continuando una tendencia pareja donde ninguno logró imponerse con claridad en los últimos encuentros.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
11/04/2026FC Juárez vs. Tijuana1-2Liga MX
21/11/2025Tijuana vs. FC Juárez3-1Liga MX
26/07/2025Tijuana vs. FC Juárez1-1Liga MX
15/02/2025Tijuana vs. FC Juárez1-2Liga MX
07/11/2024FC Juárez vs. Tijuana1-1Liga MX
15/04/2024FC Juárez vs. Tijuana0-1Liga MX
30/09/2023Tijuana vs. FC Juárez5-1Liga MX
15/01/2023FC Juárez vs. Tijuana3-0Liga MX
09/07/2022Tijuana vs. FC Juárez0-2Liga MX
21/03/2022Tijuana vs. FC Juárez1-0Liga MX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Querétaro vs. Atlante — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
  • Atlas vs. Guadalajara — sábado 10 de octubre, 19:00 hs
  • Atlético San Luis vs. Santos Laguna — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Pachuca vs. Necaxa — domingo 11 de octubre, 17:10 hs
  • Pumas UNAM vs. Cruz Azul — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

En síntesis

  • FC Juárez y Tijuana se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 11 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX y FOX One.
  • FC Juárez suma 3 puntos en el torneo.
  • Tijuana suma 14 puntos en el torneo.
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