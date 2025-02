Santos Laguna sufrió un nuevo tropezón en la Liga MX al perder como local ante Puebla por 2-0 en el marco de la Jornada 5 del Clausura 2025. De esta manera, los Guerreros siguen acumulando solo derrotas en el torneo local y no consiguen salir del último lugar de la clasificación.

Esta situación ha puesto en el ojo de la tormenta a Fernando Ortiz, DT lagunero quien llegó a Torreón como reemplazante de Ignacio Ambriz para este 2025. Sin ir más lejos, durante los últimos días el periodista David Faitelson, de TUDN, informó que el entrenador argentino de 47 años renunció dos veces a su cargo.

No obstante, el Tano afirmó que continuará al frente de Santos Laguna en la conferencia de prensa posterior a la caída ante los Franjiazules, quienes ganaron en Torreón tras 25 años. “A todo aficionado de Santos Laguna, pedirles perdón. Lo más fácil sería dar un paso al costado, y no lo pienso hacer”, dijo el ex timonel del América y Rayados.

Así las cosas, Ortiz se ha mostrado con fuerzas para revertir el presente en el que se encuentran sumergidos los Guerreros. Vale recordar que, anteriormente, registraron derrotas ante Chivas, Pachuca, América y FC Juárez.

¿Cuándo vuelve a jugar Santos Laguna?

Santos Laguna contará con cinco días para preparar su próximo encuentro, ya que volverá a jugar el próximo 7 de febrero como visitante de Necaxa por la Jornada 6 del Clausura 2025. Allí, en Aguascalientes, los Albiverdes buscarán ponerle fin a una racha negativa de 13 encuentros sin conocer la victoria en la Liga MX.

Fernando Ortiz buscará salir de la racha perdedora con Santos Laguna el próximo viernes ante Necaxa. (Imago7)

Vale recordar que el último triunfo del combinado de Coahuila en el certamen nacional fue el 22 de septiembre del 2024, cuando se impuso a Toluca por 2-0 como local en el marco de la Jornada 9 del pasado Apertura.