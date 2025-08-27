Con Nicolás Larcamón al frente, el Necaxa había sido una de las ‘escuadras revelación’ del semestre pasado en el futbol mexicano. Tras la llegada de Fernando Gago al banquillo, los resultados no lo han acompañado, pero en Aguascalientes no se apresuran con conclusiones y aún mantienen la esperanza de recuperar a ese equipo que contagió en la etapa inicial del año.

En este tramo de la temporada, los ‘Rayos’ acumulan cinco partidos seguidos sin triunfos (perdieron cuatro de esos cinco juegos), vienen de sufrir una dura derrota por goleada en Monterrey, y no ganan por Liga MX desde el pasado 18 de julio ante Querétaro. Esta adversa campaña lo coloca actualmente fuera del top diez del Torneo Apertura y lejos de la Liguilla.

Para poder contribuir a esa recuperación del equipo del campeonato anterior, la directiva intentará realizar un fichaje más para reforzar uno de los aspectos que más le vienen costando al Necaxa: hacer goles. Por ello, salieron al mercado en busca de un delantero que jerarquice la plantilla rojiblanca y le dé un salto de calidad a la ofensiva para este certamen.

De acuerdo a la información destapada por Alejandro ‘Alex’ Alfaro de SDP Noticias, uno de los periódicos digitales más leídos de México y con fuentes directas dentro del Necaxa, el jugador apuntado por el club es Javairo Dilrosun, picante extremo neerlandés de 27 años de edad que viene de jugar en el LAFC de Estados Unidos pero que pertenece al Club América.

Javairo Dilrosun, en salida del América [Foto: Getty]

El delantero se encuentra actualmente sin lugar en las ‘Águilas’, equipo donde se entrena en la Sub-21 a la espera de la definición de su futuro. Tras convertir 2 goles en 8 presentaciones totales en Los Ángeles, regresó al Nido pero por una cuestión de plazas de extranjero quedó relegado y debe arreglar su salida. Y allí le abre las puertas el Necaxa.

Según aportó el periodista, los ‘Rayos’ hicieron una oferta de préstamo por una temporada al América por Dilrosun, la cual no es vista con malos ojos. En este sentido, el principal obstáculo no sería llegar a buen puerto con el América sino con el jugador, que percibe un salario importante para lo que es el presupuesto del conjunto de Aguascalientes. ¿Podrán alcanzar un acuerdo con final feliz?

Los números de Javairo Dilrosun en el Club América:

Durante su estadía en el elenco azulcrema, el de Países Bajos no ha podido adaptarse a las altas exigencias de la institución, y ha dejado apenas 3 goles y 8 asistencias en 54 encuentros, con sólo 1214 minutos disputados dentro del campo. A lo largo de toda su carrera, sus estadísticas mejoran: en el balance general, lleva 23 anotaciones y 46 pases-gol en 252 partidos en total. ¿Es el refuerzo indicado para el Necaxa?