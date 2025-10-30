Luego de un estrepitosamente malo comienzo de temporada, Atlas ha sumado en sus últimas presentaciones algunos puntos que le permiten todavía soñar con colarse ‘por la ventana’ a la fase eliminatoria del Apertura 2025. Los Zorros atraviesan las fechas finales con la esperanza de lograr una hazaña que parecía impensada pero que aún es matemáticamente posible.

Desde el retorno al banquillo de Diego Cocca, un emblema de la institución, los ‘Zorros’ han puesto fin a una larga sequía de partidos sin ganar, y han conseguido varias victorias que los han puesto a tiro de los puestos de Play-In. Actualmente, los rojinegros quedaron a un punto del último que se está clasificando, y se aferra al optimismo de cara a la definición.

Para mantener viva esa fe, sin embargo, Atlas tendrá que superar una prueba de mucha dificultad: este fin de semana recibirá a Toluca, puntero del torneo y campón vigente del futbol mexicano. Los ‘Diablos Rojos’ llegan con la necesidad de defender el liderato, y no querrán dejar puntos en el camino en su visita a Guadalajara del próximo sábado.

En la antesala de este prometedor cruce liguero, el entrenador Diego Cocca ha reconocido las tres debilidades que tendrá su rival, de las cuales Atlas deberá aprovechar y sacar tajada si quiere aspirar a ganar el juego. Toluca arribará a la ciudad con varios inconvenientes en el armado del equipo, por algunas ausencias y apremios, y en los ‘Zorros’ tienen claro que allí estará el punto donde llevarse la victoria.

Diego Cocca, ídolo de Atlas y adorado por su afición [Foto: Getty]

“Está lesionado Vega, no está Gallardo por amarillas, hay un tema de menores que todavía no han cumplido y a lo mejor pueden hacerlo valer y poner un menor que no es titular y así bajar el rendimiento; son un montón de cosas que pueden ayudarnos siempre y cuando nosotros estemos al cien por ciento, jugar al cien es el objetivo que tenemos“, afirmó Cocca en la rueda de prensa habitual y tradicional, en la previa al compromiso de la jornada 16 de este Torneo Apertura 2025.

Por otra parte, el DT de Atlas observa en la fuerte localía propia la fórmula para derrotar al invencible. Los de Guadalajara acumulan tres victorias consecutivas en casa (3-2 ante Necaxa, 3-1 ante FC Juárez y 2-0 ante León), que fueron precisamente sus únicos triunfos desde el mes de julio, cuando inicio su extensa racha negativa de encuentros sin ganar. El argentino cree que pueden conseguir la cuarta ante el líder.

“Han demostrado los muchachos que sobre todo de local el rendimiento mejora, hemos tenido buenos partidos, considero que el último partido de local con León fue el mejor, al menos desde que estamos nosotros, por las formas, por el resultado y por haber mantenido el arco en cero. Eso nos da una expectativa para poder afrontar este partido de la mejor manera, sabiendo que es el último campeón del futbol mexicano, que tiene jugadores realmente muy buenos, pero que pensamos en nosotros y que queremos repetir una actuación muy buena como la que hicimos con León. Si nuestro rendimiento es muy bueno en casa, poder repetirlo y tener la posibilidad de sumar de a tres con Toluca, eso es a lo que apuntamos“, se explayó el estratega del conjunto rojinegro, muy confiado con poder quedarse con el triunfo ante el Toluca.

El partido entre Atlas y Toluca se llevará a cabo este sábado 1 de noviembre, desde el Estadio Jalisco de Guadalajara, a partir de las 17.00 hora CDMX, por la jornada 16 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro contará con la transmisión en vivo y en directo en todo el país, por medio de las pantallas de TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

