Los clubes mexicanos han sorprendido con fichajes muy importantes en el último tiempo. Varios equipos se reforzaron con futbolistas de mucha jerarquía que supieron brillar en el futbol europeo y que llegaron para aportar su experiencia en la Liga MX. En ese contexto, Cruz Azul fue uno de los clubes que más intentó dar un golpe sobre la mesa en el último mercado de pases.

La Máquina Celeste estuvo muy cerca de cerrar a un delantero de renombre internacional como Luka Jovic, atacante serbio que había quedado libre del Milan y que mantenía negociaciones avanzadas con el club cementero. Todo parecía encaminado para que se sume como el gran refuerzo del equipo, pero la historia terminó teniendo un final inesperado.

Por temas personales, el futbolista con pasado en el Real Madrid decidió finalmente rechazar la propuesta que le hicieron desde México y optó por seguir su carrera en Europa. Días más tarde, Jovic fue anunciado como nuevo jugador del AEK Atenas de Grecia, lo que significó un duro golpe para la directiva cementera, que debió buscar otras alternativas en el cierre del mercado.

Según la información de W Deportes, tras la caída del fichaje de Jovic, Cruz Azul tuvo otra gran oportunidad de mercado, aunque tampoco pudo concretarla. Se trataba nada menos que de Mauro Icardi, delantero argentino del Galatasaray, quien fue ofrecido al club mexicano para reforzar su ofensiva de cara al Apertura 2025.

Mauro Icardi, delantero de Cruz Azul (Getty Images)

El motivo que alejó a Icardi de Cruz Azul

De acuerdo con la fuente citada, los tiempos no dieron para negociar por el ex jugador del Inter y Paris Saint-Germain, ya que faltaba muy poco para el cierre del mercado de pases. Además, el atacante todavía se encontraba en proceso de recuperación de una rotura de ligamentos, lo que complicaba aún más su llegada a corto plazo.

Por si fuera poco, el Galatasaray pedía una cifra cercana a los 11 millones de dólares para dejarlo salir, lo que terminó alejando cualquier posibilidad de que el fichaje se concretara. Así, Cruz Azul se quedó con las ganas de sumar a otra estrella mundial, aunque no se descarta que en el futuro vuelvan a intentar con una figura de ese calibre.

