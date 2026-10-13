En medio de las constantes polémicas arbitrales en el futbol mexicano, el histórico goleador explicó por qué considera que los exjugadores pueden aportar una mirada diferente a la hora de impartir justicia dentro de la cancha.

En el futbol mundial, no solo en México, las polémicas arbitrales siguen siendo protagonistas incluso después de la llegada del VAR. Aunque la tecnología se incorporó para ayudar a los jueces a tomar mejores decisiones, los errores humanos continúan y el enojo de futbolistas, clubes y aficionados crece cada vez más.

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Incluso, son varios los equipos que consideran haberse visto perjudicados por decisiones arbitrales, aun con la asistencia tecnológica. Uno de los últimos fue Rayados de Monterrey, que preparará una queja luego de las polémicas en el duelo ante América.

En ese contexto, Hugo Sánchez, histórico futbolista mexicano, habló en las últimas horas durante una intervención en ESPN y se postuló para trabajar en el VAR de la Liga MX. El exdelantero planteó la posibilidad de que los exfutbolistas tengan un papel más importante en las decisiones arbitrales y defendió su postura con una frase contundente.

Hugo Sánchez quiere trabajar en el VAR

“Yo soy un defensor de la FIFA, yo soy un defensor de la justicia deportiva y no me han escuchado de que pongamos en el VAR a ex futbolistas. Los ex futbolistas no nos dejamos corromper de nadie, porque vivimos de él y para el futbol”, expresó Hugo Sánchez en ESPN.

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Hugo Sánchez quiere trabajar en el VAR. https://t.co/zaLsUvBL1M — Christian Ramírez (@Christi6179520) October 13, 2026

De esta manera, el histórico goleador mexicano puso sobre la mesa una propuesta para que los exjugadores participen en el VAR. Su argumento apunta a que quienes estuvieron dentro de la cancha cuentan con experiencia para interpretar determinadas jugadas y podrían contribuir a mejorar las decisiones.

En sintesis

Hugo Sánchez se postuló para trabajar en el VAR de la Liga MX.

para trabajar en el VAR de la Liga MX. Los exfutbolistas no se dejan corromper , afirmó Hugo Sánchez durante una emisión en ESPN.

, afirmó Hugo Sánchez durante una emisión en ESPN. Hugo Sánchez propuso integrar exfutbolistas al videoarbitraje para aportar mayor justicia deportiva.