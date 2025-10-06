¿Cuáles son las posibilidades que tiene Gilberto Mora de jugar en otro equipo de la Liga MX?

Ya no caben dudas que la aparición del joven volante Gilberto Mora, de apenas 16 años, es una de las más grande del futbol de México de los últimos años, al menos del Siglo XXI. Con mucha soltura, el jugador ya lleva decenas de partidos jugados con Xolos y ya debutó con la Selección Mexicana.

Publicidad

Publicidad

ver también Rafaela Pimienta, agente de Gilberto Mora, habló sobre el futuro del joven de México: “Han habido ofertas”

Incluso ya es campeón de un torneo nacional de mayores con la Copa Oro 2025, por lo que de manera muy prematura logró muchos objetivos que otros jugadores tardan años en alcanzar. Ahora mismo está con el equipo Sub-20 del Tri disputando el Mundial Sub-20 en Chile, donde está brillando.

El jugador es una joya del cuadro rojinegro, un equipo que no es de los más grandes y populares de la Liga MX, por lo que será importante para el equipo sacarle un rédito deportivo y económico cuando lo vendan. Y, acorde al periodista Martin del Palacio, no hay chances que después de la Jauría juegue en otro club del país.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Así lo manifestó a través de ‘X’: “Las posibilidades de que Gil Mora sea traspasado dentro de México son 0%. La idea del grupo que lo maneja (Hank, Pimenta y su padre) es que sea el traspaso europeo más caro en la historia de la Liga MX y que se vaya después del Mundial. No hay cómo pueda pagarlo un club mexicano“.

Además, el mismo comunicador agregó que es muy probable que el futbolista sea vendido después del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, donde, salvo algún contratiempo inesperado, será parte del equipo. Luego, el club y representación verán cuál es el mejor oferta para todas las partes.

ver también ¿Cuál será su futuro? Dos clubes se meten en la carrera por quedarse con Gilberto Mora

¿Cuándo juega Gilberto Mora y la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20?

En lo inmediato, Mora y el equipo juvenil del Tri están enfocados en los Octavos de Final del certamen que se está disputando en Chile. Su rival es ni más ni menos que la Roja, la nación anfitriona, y se medirán el próximo martes 7 de octubre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.

Publicidad